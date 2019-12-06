Румен Радев: НАТО разделена на производителей и клиентов (Радио Болгария, Болгария)

Президент Болгарии Румен Радев после окончания саммита НАТО заявил о несправедливом разделении членов альянса на производителей и покупателей. В результате, по его мнению, бедные члены организации инвестируют в развитие экономик богатых стран блока.

"Страны в НАТО делятся на производителей и клиентов-покупателей. Если ты сильная, высокотехнологическая экономика, производящая военное оборудование для себя и на экспорт, инвестируешь в модернизацию, то средства поступают в твою экономику и не подвергают давлению социальную систему. Но если ты страна с более слабой экономикой и не производишь это оружие, то 100% твоих расходов отправляются в богатые страны. Для нас это проблема, потому что [такое положение вещей] нагружает наши социальные системы", - отметил президент Румен Радев по окончании саммита НАТО в Лондоне.

Такое разделение расширяет технологическую и экономическую пропасть в альянсе, заявил Радев в ходе рабочего обеда с президентом Дональдом Трампом и лидерами других стран союза, в которых военные расходы превышают 2%.