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Румен Радев: НАТО разделена на производителей и клиентов (Радио Болгария, Болгария)

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Кандидат в президенты Болгарии Румен Радев
Кандидат в президенты Болгарии Румен Радев.
Источник изображения: © AP Photo, Darko Vojinovic

Президент Болгарии Румен Радев после окончания саммита НАТО заявил о несправедливом разделении членов альянса на производителей и покупателей. В результате, по его мнению, бедные члены организации инвестируют в развитие экономик богатых стран блока.

"Страны в НАТО делятся на производителей и клиентов-покупателей. Если ты сильная, высокотехнологическая экономика, производящая военное оборудование для себя и на экспорт, инвестируешь в модернизацию, то средства поступают в твою экономику и не подвергают давлению социальную систему. Но если ты страна с более слабой экономикой и не производишь это оружие, то 100% твоих расходов отправляются в богатые страны. Для нас это проблема, потому что [такое положение вещей] нагружает наши социальные системы", - отметил президент Румен Радев по окончании саммита НАТО в Лондоне.

Такое разделение расширяет технологическую и экономическую пропасть в альянсе, заявил Радев в ходе рабочего обеда с президентом Дональдом Трампом и лидерами других стран союза, в которых военные расходы превышают 2%.

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  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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