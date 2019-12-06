Washington Examiner (США): на самом деле саммит НАТО оказался успешным

Несмотря на все недвусмысленные намеки прессы на то, что самый успешный в истории военный альянс умирает, саммит НАТО в Лондоне оказался чрезвычайно успешным, утверждает Том Роган, приводя в подтверждение своих слов довольно спорную аргументацию.

Да, президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон обменялись резкими высказываниями. И да, за спиной Трампа, возможно, прозвучало несколько довольно безобидных насмешек в его адрес со стороны Джастина Трюдо (Justin Trudeau). Однако, несмотря на все преувеличения прессы, которая недвусмысленно намекает на то, что этот самый успешный в истории военный альянс умирает, саммит НАТО в Лондоне, завершившийся в среду, 4 декабря, оказался чрезвычайно успешным.

Во-первых, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от своих угроз блокировать план НАТО по защите стран Балтии и Польши. До среды, 4 декабря, Эрдоган угрожал бойкотировать этот план в том случае, если альянс не признает курдские Отряды народной самообороны в Сирии - фактического союзника в борьбе против "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ - прим. ред.) - террористической организацией. Однако президент Литвы Гитанас Науседа (Gitanas Nauseda) сообщил, что представители стран Балтии и Польши встретились с Эрдоганом и заручились его поддержкой. Это является положительным знаком, указывающим на то, что, вполне возможно, Турция пересмотрит свое отношение к Владимиру Путину. В конце концов российскому лидеру вряд ли понравится решение Эрдогана поддержать стратегию НАТО по обеспечению безопасности в Прибалтике.

Более того, соглашение по этой стратегии обеспечения безопасности - это само по себе огромное достижение. Главная угроза для системы безопасности НАТО - это потенциальная общевойсковая наступательная операция России на страны Балтии или через Белоруссию на Польшу. Теперь, когда все 29 членов альянса НАТО поддержали план по увеличению поддержки для этих стран - Латвия, Эстония, Литва и Польша добросовестно выполняют поставленную альянсом цель в 2% от ВВП, - Россия столкнется с новым фактором сдерживания. Это вовсе не значит, что Россия собирается атаковать. Это лишь значит, что вероятность такой атаки требует создания соразмерных сил противодействия.

Еще одним достижением стало согласие союзников увеличить их расходы на оборону. В данном вопросе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) выступили как союзники Трампа, призвав других членов достичь цели в 2% от ВВП как можно быстрее. А администрация Трампа перешла на более примирительный тон, что является довольно заметной переменой. Газета The Washington Post сообщает, что на этот раз Трамп "не угрожал другим странам так, как он это делал в ходе предыдущих саммитов НАТО, о чем сообщили пятеро дипломатов и политиков стран - членов НАТО".

Это хорошие новости. Хотя Трамп совершенно прав в том, что он публично заставляет членов альянса тратить больше средств на оборону, и ему уже удалось добиться существенного увеличения бюджета, когда Соединенные Штаты ставят под сомнение cтатью 5 Устава НАТО о взаимной обороне, выигрывает только Россия. Поскольку на этот раз Трамп не прибегал к откровенным угрозам, он может покинуть Великобританию, совершенно обоснованно утверждая, что он настаивал на необходимости более справедливо делить расходы, но делал это в контексте укрепления единства НАТО, а не в контексте угроз в адрес союзников.

Поэтому не стоит обращать внимания на заголовки в газетах. Судя по тому, о чем союзникам удалось договориться, это был очень успешный саммит НАТО.

Том Роган (Tom Rogan)