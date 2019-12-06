Синьхуа (Китай): НАТО все чаще не в состоянии "найти ориентир"

Прошедший саммит НАТО обнажил противоречия между странами-членами альянса, пишет "Синьхуа". Издание считает, что НАТО с ее "геном" противостояния, заложенным США во время холодной войны, не место в современном мире. Альянсу стоит перейти от конфронтации и гегемонии к сотрудничеству, иначе он будет обречен.

3 декабря начал свою работу саммит НАТО в Лондоне. Многочисленные разногласия между государствами-членами НАТО делают невозможным создание теплой атмосферы на этой встрече, которая была приурочена к 70-летию основания альянса. Многие европейские и американские СМИ призывают не давать противоречиям доминировать на этой встрече, однако опасаются, что это будет нелегко.

Прошло 70 лет, на протяжении которых изначально предполагалось "следовать желаниям сердца, но не нарушать взаимные границы", однако современная НАТО с ее внутренними разногласиями и неопределенным будущим кажется "все более растерянной".

Со всех сторон хорошо видны трещины: "путы" президента США Дональда Трампа, требующего, чтобы другие члены НАТО увеличили военные расходы; президент Франции Эммануэль Макрон выдвигает мнение о "смерти мозга НАТО", критикуя Соединенные Штаты за неправильные действия и отсутствие стратегической координации внутри альянса; канцлер Германии Ангела Меркель, которая находит высказывание Макрона преувеличением; президент Турции Эрдоган, которого Макрон считает ответственным за "смерть мозга НАТО", только еще больше ожесточился против президента Франции.

Несмотря на усилия Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по использованию различных дипломатических средств, чтобы попытаться сгладить разногласия, продолжающиеся споры между Соединенными Штатами и Европой, между Германией и Францией, а также между Францией и Турцией выявили все внутренние противоречия в альянсе. Некоторые западные ученые считают, что трансатлантические разногласия больше не могут быть решены путем смены президента США и, возможно, сохранятся в долгосрочной перспективе.

В отношении направления реформ не хватает единства мнений. Согласно немецким СМИ, в ноябре на конференции министров НАТО, Франция и Германия предложили собственные идеи реформирования НАТО, которые предполагают более активную роль в альянсе. Однако смогут ли Соединенные Штаты, которые всегда были лидером НАТО, с такой легкостью позволить европейским странам доминировать в альянсе? Госсекретарь США Майк Помпео поставил под сомнение возможность реформирования НАТО на основании предложений, выдвинутых Германией и Францией, и дал разъяснения, что на данный момент Америка восстанавливает свою лидерскую позицию в альянсе.

Действия Европы по усилению независимой обороны также заставили Соединенные Штаты насторожиться. Из-за тревог по поводу того, что "США имеют преимущество", а на НАТО нельзя положиться, Европейский Союз стремится укрепить свою собственную оборону. Американская сторона опасается, что это вызовет "ненужную конкуренцию" между НАТО и ЕС в области обороны, а также станет угрозой для экспорта военной промышленности США.

Помимо этого, существуют трудности в адаптации к новым тенденциям времени. НАТО является результатом противостояния в период холодной войны, поэтому после ее окончания уже высказывалось мнение, что существование альянса больше не имеет смысла. Сегодня, несмотря на постоянные попытки регулировать свои функции и распространить свое влияние по всему миру, в процессе глубокой интеграции стран между собой и из-за стремления к мирному развитию, у НАТО, как у организации с "геном" противостояния, есть проблемы с позиционированием самой себя. Кроме того, она также часто становится движущей силой растущего напряжения в различных регионах. Председатель Российского комитета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов высказал свое мнение о будущем НАТО: "Если характер альянса останется неизменным, то он обречен на провал, когда будет выполнять более широкую глобальную функцию".

На недавней конференции министров НАТО Помпео разжигал страсти, требуя, чтобы НАТО отреагировал на "китайскую угрозу" как на новую задачу. Это устаревшее мышление холодной войны и гегемонистические замашки не были приняты другими странами-членами НАТО. Макрон полагает, что терроризм - это общий враг альянса. Левая партия Германии утверждает, что заявленная цель НАТО состоит в том, чтобы сделать планету более мирной, но "факты говорят об обратном", особенно когда это касается Соединенных Штатов, которые повсеместно строят военные базы, чтобы подорвать мир.

Ход мыслей определяет путь развития, а сформированный план - результат. Такие направления, как гегемония и конфронтация, уже не смогут помочь НАТО найти свое будущее. Если альянс не будет обращать внимания на тенденции времени, продолжит игнорировать всеобщие ожидания международного сообщества в отношении беспроигрышного сотрудничества, очень вероятно, что НАТО станет для современной эпохи еще более чуждой, и ей будет все труднее избавиться от "неопределенности", что в конечном итоге приведет к тому, что альянс окажется не в состоянии "найти ориентир".

Чжэнь Ханьгэнь, Тан Цзи