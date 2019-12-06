Дело о расстреле срочником "дедов" в Забайкалье получило неожиданое продолжение

Министерство обороны расформирует элитную воинскую часть, где произошла трагедия

То, чего так боятся новобранцы и их родители, произошло в Забайкалье. Информация, раскрывающая подробности расстрела срочником своих сослуживцев, приковывает внимание уже несколько недель. Солдат срочной службы в засекреченной элитной войсковой части, находящейся в подчинении 12 Главного управления Министерства обороны, при смене караула устроил расправу над своими сослуживцами. По информации СМИ, 25 октября в Закрытом административно-территориальном образовании - ЗАТО Горный в Забайкальском крае РФ погибли два офицера, шестеро срочников и контрактников, двое были тяжело ранены. Подозреваемый в убийстве 20-летний рядовой Рамиль Шамсутдинов был обезврежен и задержан, а в ходе допроса он заявил, что не раскаивается в содеянном. По выявлению фактов, приведших к этой трагедии, работает комиссия министерства обороны, возглавляемая заместителем министра обороны РФ -начальником Главного военно-политического управления генерал-полковником Андреем Картаполовым. Задействованы также заместители и начальники ведущих подразделений управления и главный психолог ВС РФ. В Минобороны сообщили об оказании максимального содействия правоохранительным органам в установлении всех обстоятельств происшествия.

По предварительным данным, причиной стрельбы стал нервный срыв, вызванный "личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы". В российском министерстве обороны посчитали ложью сообщения о том, что расстрел в забайкальской части был вызван угрозой насилия, а целью такого информационного вброса является очередная попытка оказать влияние на ход расследования тяжкого преступления.

Особая воинская часть, в которой служил Шамсутдинов, расположена в тайге и охраняется по периметру высоким забором и колючей проволокой. Для входа на территорию установлены два контрольно-пропускных пункта, пользование сотовыми телефонами запрещено. Круглосуточно ведется боевое дежурство по защите важных военных объектов.

Трагедия произошла на территории специальной площадки, где караульная смена на столах разряжает магазины автоматов. Шамсутдинов дождался, когда все военнослужащие освободят от снарядов свое оружие и открыл огонь. Если судебно-психиатрическая экспертиза признает его вменяемым и будет доказано, что по отношению к Рамилю Шамсутдинову были угрозы насилия, то такое поведение можно расценить как жест отчаяния гордого человека, но не осознающего, что ждет его после такого страшного преступления. Он может получить пожизненное заключение, а в колонии еще более жесткие взаимоотношения. Отец арестованного за убийство приехал к нему на встречу в следственный изолятор в Читу и попросил его оказывать содействие следствию, никого не покрывая, а позже заявил о том, что по словам сына, в части была "дедовщина" и неуставные отношения, которые испытывал не только Шамсутдинов, но и другие солдаты. Молодые, зрелые мужчины, служащие в рядах Вооруженных сил и юные, только начинающие жить новобранцы-срочники, попавшие в глухой таежный поселок и за высокий забор секретной части, стали двумя сторонами этого кровавого конфликта, в котором сами виноваты и сами же пострадали. Для Главного военно-политического управления - безграничное поле работы. Как научить юношей, что можно обратиться со своей проблемой и тебя услышат, не хвататься за оружие, которое доверили для защиты страны, а не для убийства своих сослуживцев. В мужском коллективе, да еще военном, должна быть отработана четкая система взаимоотношений, подконтрольная Министерству обороны, и не пугающая своей безнаказанностью, доводящей до безысходности.

Многосуточные караулы и караулы особой важности теперь будут комплектоваться только из контрактников. Воинская часть, где проходил службу рядовой, обвиняемый в убийстве, до конца года будет расформирована, сообщают СМИ. На ее базе разместят другую воинскую часть Восточного военного округа. По сообщению "Новой газеты" в комментариях ГВПУ Минобороны РФ по поводу этого случая утверждается, что говорить о "дедовщине", то есть о неуставных отношениях между военнослужащими, где старший

состав издевается над младшим, по отношению к рядовому Шамсутдинову нет оснований, как их нет в целом в Вооруженных силах России. В российской армии нет примеров мужеложства, что проверено годами, и которое вызывает полное неприятие.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал ввести углубленную диагностику психики призывников в военкоматах, а трагедию в Забайкалье назвал "вопиющим преступлением", жестко раскритиковав командование части, где произошло это печальное событие.

Ирина Дронина