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Военное обозрение

Западные спецслужбы нашли во французских Альпах базу "российских шпионов"

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Источник изображения: topwar.ru

Во французских Альпах обнаружена "база шпионов ГРУ", где в период с 2014 по 2018 года останавливались, по меньшей мере 15 "российских агентов". Об этом сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на свои источники.

Российские "шпионы ГРУ" использовали французские Альпы как тыловую базу для совершения своих операций, пишет издание. К такому выводу пришли западные спецслужбы, изучив некоторые документы. В расследовании "деятельности российских шпионов", начавшемся после отравления Скрипалей в Солсбери, приняли участие французские, британские, швейцарские спецслужбы, а также спецслужбы США.

Западным спецслужбам удалось установить список из пятнадцати человек, которые, как они считают, являются членами "специализирующегося на убийствах" подразделения ГРУ. Про пятерых из этого списка ранее ничего не было известно, имена остальных десяти "офицеров ГРУ" связывают с отравлением Скрипалей, покушением на бизнесмена Гебрева в Болгарии и попыткой госпереворота в Черногории.

Издание пишет, что в период с 2014 по 2018 года "офицеры ГРУ" регулярно посещали французские Альпы, останавливаясь в различных городах региона, граничившего с Италией и Швейцарией. Прибывали они туда из разных стран. Французская контрразведка считает, что эти места могли стать резервной и материально-технической базой для данного подразделения ГРУ. При этом никаких следов "российских шпионов" там не обнаружили - ни тайников, ни соучастников среди местного населения.

Несмотря на это, контрразведка Франции продолжает утверждать, что "ГРУ устроило во французских Альпах свою базу".

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Страны
Болгария
Великобритания
Италия
Россия
США
Франция
Черногория
Швейцария
Компании
ГРУ
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