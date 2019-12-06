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Военное обозрение

Сербский дипломат: Военно-техническое сотрудничество с РФ помогает обеспечить нейтралитет Сербии

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Источник изображения: topwar.ru

В Сербии обсуждается вопрос дальнейшего вектора внешней политики. При этом в Белграде всё большее число политиков и экспертов понимают, что ни в ЕС, ни в НАТО Сербию принимать не собираются. Это притом, что за членство в Североатлантическом военном блоке, если верить статистике, сейчас выступает меньшинство населения - менее четверти опрошенных.

На этом фоне в Сербии обозначился явный вектор военно-технического сотрудничества с Россией. Ситуацию комментирует сербский дипломат, эксперт по международным отношениям и внешней политике страны, Сречко Джукич. По словам Джукича, на сегодняшний день для Сербии важно сохранять военный нейтралитет. В этом, как считает дипломат, может помочь закупка оружия у Российской Федерации.

Джукич в интервью сербскому информационному агентству Танюг:

Приобретение военной техники у России является часть концепции сербского нейтралитета. Если мы действительно сосредоточились на военном нейтралитете, то для этого необходимы средства защиты и сдерживания.

Сречко Джукич отмечает, что российские вооружения и военная техника позволяют в целом добиваться этого, становясь важным сдерживающим фактором.

В Белграде дают понять, что не поддерживают натовскую концепцию об "угрозе со стороны России". Под эту концепцию на саммите НАТО в Лондоне уже решено выделить астрономическую сумму – до 400 млрд долларов.

Накануне в Сербии подтвердили досрочное получение от РФ 4-х вертолётов Ми-35. Также Белград заказал у России поставку зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

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Страны
Россия
Сербия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ми-35
Проекты
NATO
Евросоюз
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