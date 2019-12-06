Дроны вышли из-под контроля и угрожают человеку

Но производители беспилотников требуют деликатного обращения со своей продукцией

Дискуссия на парламентском "круглом столе" под названием "Незаконное использование беспилотных летательных аппаратов и обеспечение национальной безопасности" заставляет задуматься: а не перекрыть ли, пока не поздно, свободный оборот БЛА?

Обходясь значительно дешевле, чем пилотируемая авиация, беспилотники нашли широкое применение в различных отраслях. Это аэрофотосъемка и картография, срочная доставка запчастей, еды, покупок, мониторинг трубопроводов и ЛЭП, контроль строительства зданий, обследование шахт. Главное преимущество дронов – возможность фото- и видеосъемки в труднодоступных местах. Актуально применение БЛА при фиксации ДТП и для контроля движения на сложных участках дорог, при большом скоплении машин в сложных погодных условиях, в других подобных ситуациях.

Но зачастую владельцы дронов даже не осознают, какую угрозу может представлять их техника вблизи аэропортов. Росавиация отметила рост в 2016–2017 годах нарушений порядка использования воздушного пространства, и есть основания считать, что таких случаев будет все больше. С января по сентябрь 2017-го (более поздних данных нет) жители России приобрели 57 тысяч БЛА. Для развлечения покупают примерно 60 процентов дронов, еще 40 – для коммерческих, профессиональных целей. БЛА дешевы, их легко купить, в том числе через Интернет. Они имеют высокую скорость и мало заметны для видеонаблюдения и других технических систем безопасности. Существуют мини-беспилотники весом меньше 10 килограммов, их потолок – до тысячи метров, а время полета – до 60 минут. Есть дроны весом до 50 килограммов, способные подняться на пять километров и летать до пяти часов. И так далее – до аппаратов весом свыше тонны, работающих на высотах до 20 километров при суточной продолжительности нахождения в воздухе.

“ Есть аппараты, способные поразить конкретную персону, идентифицировав ее по лицу ”

БЛА активно используются криминальными структурами. Например, в августе 2016 года полиция Нюберга (Дания) перехватила дроны, доставлявшие в исправительное учреждение набор предметов для совершения побега. Случаи передачи таким способом наркотиков фиксировались в тюрьмах Мэнсфильда (США), Мельбурна (Австралия)…

"В России тоже немало примеров, когда с помощью БЛА пытаются доставлять в колонии и изоляторы наркотики, сим-карты и мобильные телефоны, другие запрещенные предметы, и сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний должны иметь необходимые полномочия, чтобы такие полеты пресечь", – рассказал глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Особую опасность дроны представляют как средство совершения терактов. Достаточно вспомнить случай на предвыборном мероприятии в Дрездене в 2013 году, когда к ногам канцлера ФРГ Ангелы Меркель упал 40-сантиметровый дрон. К подобному происшествию оказались не готовы не только участники митинга, но и служба охраны канцлера. В 2015-м в Токио некий активист антиядерного движения пытался посадить дрон с радиоактивным песком из Фукусимы перед входом в резиденцию премьер-министра Японии.

Один оператор способен вести 200–300 беспилотников, а в Китае есть мастера, которые управляют 800 БЛА. В определенных обстоятельствах такая армия дронов способна нанести противнику большой урон.

Бесконтрольный поток беспилотников хлынул в нашу страну. Никто не может назвать их точное количество. Генеральный директор ассоциации "Аэронет" Глеб Бабинцев считает, что в России около 70 тысяч БЛА. Однако по информации заместителя председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна, в стране сейчас насчитывается порядка 800 тысяч БЛА. Отрасль развивается как в количественном отношении, так и в качественном. Есть аппараты, летающие по сложной траектории и управляемые спутниками, они в состоянии поразить конкретную персону, идентифицировав ее по лицу. Появились дроны, которые трудно отличить от самолета. Такой аппарат может быть выведен на глиссаду и столкнуться с пассажирским воздушным судном. Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов отметил, что нужно быть реалистами и признать – день, когда дрон унесет человеческие жизни, неизбежен. Заместитель руководителя Ространснадзора Андрей Шнырев предупредил участников "круглого стола": "Пока все тихо и спокойно, но это до первого теракта, а потом мы бросимся решать проблему в пожарном порядке. Прежде всего речь идет о безопасности в местах проведения массовых мероприятий".

vpk-news.ru

Можно ли защититься с помощью нормативных актов от терактов с участием дронов?

В Италии запускать и пилотировать БЛА можно только в пределах прямой видимости. Согласно британскому законодательству такая зона составляет пространство 500 метров по горизонтали и 122 метра по вертикали. Для БЛА, оснащенных фото- и видеокамерами, существуют особые ограничения. Нельзя приближать их к человеку, автомобилю, зданию или другому сооружению ближе, чем на 50 метров. Некоммерческие квадрокоптеры с камерой нельзя запускать над большими группами людей, на массовых мероприятиях дрон должен держать дистанцию не менее 150 метров.

В Италии и Англии пользователи коммерческих дронов обязаны иметь лицензию Управления гражданской авиации страны. Кроме того, сейчас британские власти пытаются провести норму о программировании БЛА, чтобы автоматически ограничивать зону их полетов, например блокировать полеты вблизи аэропортов. Такая функция уже имеется у некоторых моделей серии Phantom.

В России согласно недавно принятому постановлению правительства все владельцы беспилотников, кроме легких игрушек массой менее 250 граммов, должны поставить свои беспилотники на учет в Росавиации в течение 10 дней со дня приобретения. Тем, кто выводит в небо после 27 октября 2019 года незарегистрированный БЛА, придется заплатить штраф две тысячи рублей, а юрлицу – 50–80 тысяч.

Несанкционированные полеты беспилотников над территориями объектов стратегического значения контролируются техническими комплексами защиты, позволяющими создавать над охраняемыми объектами купол из радиопомех. Но некоторые беспилотники летают в автоматическом режиме, и тогда эта мера защиты не сработает. Кстати, некоторые эксперты считают, что в башни-близнецы 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке врезались самолеты, шедшие в автоматическом режиме. У технических комплексов защиты есть существенный недостаток – они слишком дороги. По оценке заместителя директора Росгвардии Олега Борукаева, для противодействия БЛА требуется 150–190 миллионов в зависимости от области применения. Установка технических средств защиты на все объекты стоит очень дорого. "Закон разрешает применение оружия и боевой техники. Это значительно удешевляет систему борьбы с БЛА", – напомнил Борукаев. По его мнению, дроны, несанкционированно появившиеся над объектами стратегического назначения, аэропортами и местами проведения массовых мероприятий, должны уничтожаться.

Позицию представителя Росгвардии разделяет заместитель министра транспорта Александр Юрчик. Сейчас огромное количество летательных аппаратов, никак не контролируемых с земли, и пока в России не существует технологий, способных обеспечить полный контроль. "Беспилотные и пилотируемые воздушные суда должны работать по одним правилам, которые включали бы установление запретных зон для полетов и информирование об этом участников воздушного движения". По идее это функция Единой структуры организации воздушного движения.

Комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы подготовил законопроект, согласно которому в случае несанкционированного появления БЛА в зонах проведения массовых мероприятий и над объектами стратегического значения они могут уничтожаться. Такими правами наделяются Минобороны, МВД, ФСБ, Росгвардия, Служба внешней разведки, ФСО, ФСИН. Однако часть специалистов считают, что подобный законопроект приведет к стагнации отечественной отрасли, занимающейся производством БЛА, которая и так далеко отстала от США, Китая, Израиля и других стран. В частности, Глеб Бабинцев назвал варварской мерой применение оружия против БЛА. "Пресечение полетов БЛА возможно только техническими мерами. Их нельзя сбивать. Силовые структуры должны слышать каналы контроля управления БЛА. Уполномоченный орган обязан связаться с оператором и сообщить ему, что дрон улетел не туда, и скорректировать его полет. Мы можем потерять отрасль", – считает руководитель ассоциации, занимающейся производством и закупкой гражданских дронов.

Заголовок газетной версии – "Жизнь под дронами".

Алексей Казаков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 47 (810) за 3 декабря 2019 года