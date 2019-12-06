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Военно-промышленный курьер

"Леопарды" на пути джихада

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Источник изображения: vpk-news.ru

Турецкие военные окончательно разочаровались в немецких танках?

В Сети появились фотографии немецких танков "Леопард-2", находящихся в распоряжении террористических джихадистских группировок, действующих в сирийской провинции Идлиб.

По крайней мере, два германских основных боевых танка используются террористами, действующими против Сирийской арабской армии, и находятся в непосредственной близости от линии противостояния.

О происхождении этих боевых машин СМИ и блоги, разместившие данные фотоматериалы не сообщают, однако, можно предположить, откуда они появились у бандформирований мятежников.

В Ближневосточном регионе эти танки находятся на вооружении двух стран – Турции и Саудовской Аравии. Обе эти страны, как известно, в той или иной степени покровительствуют сирийским джихадистам. Но поставка этих машин Эр-Риядом маловероятна, хотя бы с чисто технической стороны. Иное дело Турция, которая граничит с провинцией Идлиб.

Напомним, что ОБТ "Леопард 2А4" находится на вооружении турецких сухопутных войск. Всего у Турции 325 таких машин. Хотя основой бронетанковых войск страны должен стать ОБТ Altay турецкого производства, в настоящий момент самой современной боевой машиной турецкой армии является Леопард-2. Турецкие танкисты эту машину очень любят, и, как показала война в Сирии, даже несколько переоценивают ее боевые возможности, в первую очередь – защищенность.

Танк этот относится к числу самых дорогостоящих. И его возможная передача джихадистам, уже по одной этой причине кажется удивительной, даже не рассматривая возможные политические издержки такого шага. Практический смысл этого также сомнителен – ведь два очень хороших танка или даже их десяток не сумеют радикально повлиять на ситуацию на фронте.

Так откуда же "дровишки", в смысле "Леопарды"? Напомним, что три года назад, в декабре 2016 года вооруженные силы Турции при поддержке танков "Леопард-2" осуществили вторжение на территорию Сирии. Всего в ходе операции участвовало около 30 танков "Леопард 2А4", причем треть из них была турками утрачена.

За один день боя за сирийский город Аль-Баб они потеряли 10 танков "Леопард 2A4". Восемь были уничтожены, а два - захвачены боевиками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" в качестве трофеев.

Нельзя исключать, что именно эти машины и "всплыли" сегодня в провинции Идлиб. В пользу этой версии можно добавить, что многие банды ИГ поменяв "вывеску", трансформировались в "умеренных" террористов, которым покровительствует Анкара.

Учитывая турецкое влияние в Идлибе, удивляет, что турки не потребовали их возвращения. Между тем, Анкара действительно подбрасывает своим идлибским "питомцам" оружие, и если эти танки не трофейные, а переданные, это может означать то, что турецкие танкисты полностью разочаровались в немецких машинах.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",

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Страны
Германия
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
Турция
Продукция
Altay
Leopard-2
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