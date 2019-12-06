Первая "Варшавянка" ЧФ отправилась на плановый ремонт

Подводная лодка "Новороссийск" Черноморского флота проследовала через проливы Босфор и Дарданеллы в Средиземное море.

ДЭПЛ выполняет переход на Северо-Запад России для планового текущего ремонта. Какая именно верфь проведет работы, не уточняется, сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Представители военного ведомства отметили, что при прохождении проливных зон подводные лодки Черноморского флота, наряду с надводными кораблями и судами обеспечения, действуют в строгом соответствии с международным морским правом.

Ранее, этим летом, подлодка "Новороссийск" прошла плановый текущий ремонт на севастопольском "Севморзаводе" при участии специалистов "Адмиралтейских верфей".

"Новороссийск" – первая подлодка в серии из шести ДЭПЛ проекта 636.3 (шифр "Варшавянка"), построенных для Черноморского флота на "Адмиралтейских верфях". Эти субмарины предназначены для борьбы с подлодками и кораблями противника, а также для обороны военно-морских баз, морских и прибрежных коммуникаций.

Длина "Варшавянки" составляет 73 метра, ширина – 10 метров, надводное водоизмещение – 2350 тонн. Рабочая глубина погружения – 240 метров (предельная – 300 метров). Скорость подводного хода – 20 узлов, автономность – 45 суток, дальность плавания – 7500 миль. Экипаж – 52 человека. Подлодки вооружены шестью 533-мм торпедными аппаратами, минами и высокоточными крылатыми ракетами "Калибр".