ANT 1000 прошел проверку севером

Ковровский электромеханический завод (КЭМЗ, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех) заключил договор на поставку пяти мини-погрузчиков ANT 1000 в Ямальский район, пос. Сабетта, сообщила пресс-служба АО "НПО "Высокоточные комплексы".

Одним из благоприятных факторов при подписании нового контракта стала удачная эксплуатация пробной партии машин, в кол-ве 3 единиц, хорошо зарекомендовавшая себя в условиях крайнего севера. Дальнейшая работа техники будет производиться в подразделении ГАЗПРОМ ОАО "Ямал-СПГ".

"Высокие показатели использования машин производства КЭМЗ в северных регионах России обусловлены применением специальной комплектации, позволяющей производить широкий перечень работ в условиях арктического климата" - сказал Александр Дерновой, заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и развитию НПО "Высокоточные комплексы" - Основная часть материалов, примененных для северной комплектации мини-погрузчиков ANT - 1000 - высокотехнологичные продукты отечественного производства. В дальнейшем мы планируем значительно увеличить поставки, в том числе в холодные регионы РФ" - подчеркнул он.

На погрузчиках предусмотрены дополнительные отопители кабины для комфортной работы персонала, установлены предпусковые электрические подогреватели, позволяющие запускать двигатель при низких температурах и экономить топливо на прогрев, применены специальные уплотнения для эффективного сохранения тепла в рабочем пространстве операторов.

Отгрузка партии мини-погрузчиков намечена на середину декабря 2019 года.

АО КЭМЗ – современное, многопрофильное, многономенклатурное предприятие, основанное в 1898 году и специализирующееся на разработках и производстве продукции специального и гражданского назначения – электромеханических и гидравлических систем и компонентов, многофункциональных мини-погрузчиков, катков, гидрофицированных подъемных платформ прицепного и автомобильного базирования, тракторов второго тягового класса (под брендом ANT), а также токарных, фрезерных и токарно-фрезерных обрабатывающих центров с 3-х, 4-х и 5-ти осевой обработкой. Стратегический партнер государства, ведущее предприятие в области машиностроения. С 2009 года АО "КЭМЗ" входит в структуру Госкорпорации Ростех, в 2012 году включено в состав холдинга АО "НПО "Высокоточные комплексы".

АО "НПО "Высокоточные комплексы" – образован в 2009 году с целью консолидации научно-технического потенциала группы профильных предприятий для создания на основе инноваций и технологической модернизации существующей производственной базы перспективных вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий. Входит в состав ГК "Ростех".