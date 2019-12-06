Армия США тестирует немецкую систему активной защиты StrikeShield

StrikeShield — такое название получила система активной защиты, разработанная немецкой компанией Rheinmetall.

Офис программы "Защитные системы для транспортных средств" (VPS) Армии США заказал опытные образцы системы для тестирования на американской бронетехнике, сообщает Warspot со ссылкой на портал armyrecognition.com.

Ранее Rheinmetall демонстрировал свою разработку под рабочим названием ADS, что расшифровывается как Active Defence System. В техническом описании системы ADS указывалось, что она способна определять опасности в близкой зоне (15 м) и "реагировать на них в течение двадцатой доли секунды", что вдвое быстрее, чем моргает человек.

Согласно контракту с VPS, Rheinmetall поставит американской армии неназванное количество комплектов StrikeShield. Все они будут испытаны "в ближайшие месяцы", что определит возможность их установки в имеющиеся в наличии, а также перспективные боевые машины.

Испытания системы StrikeShield

Первые системы активной защиты танков были разработаны в 50–60-е годы в Советском Союзе. Система под названием "Дрозд" в 1983 году была принята на вооружение и установлена на танк Т-55А. На сегодняшний день системы активной защиты бронетехники разработаны в Израиле, России, США, Турции, Китае и Германии, но только немецкая система активной защиты "безопасна для окружающих" — по крайней мере так утверждает её разработчик. В январе прошлого года компания Rheinmetall Defence объявила, что их Active Defence System (ADS) прошла тестирование согласно стандарту IEC61508. Каким образом система перехвата ракет и реактивных снарядов может уничтожать угрозу без побочного вреда, компания Rheinmetall Defence показала на испытаниях своей разработки.