Трофейный украинский танк "Булат" модернизировали в ЛНР

В ЛНР усовершенствовали взятый в плен украинский танк👍😜👏 «Булат» был в кустарных условиях усовершенствован, а именно получил дополнительное бронирование в виде блоков динамической защиты в боковой части башни и по правому борту. pic.twitter.com/tNWhqBBBz1 — VALENA RUS (@BAYDAK10) December 4, 2019

В социальных сетях появилась фотография модернизированного луганскими ополченцами трофейного украинского танка Т-64БМ "Булат". По одной из версий, снимок был сделан на праздновании Дня танкиста в Луганске.

"Если сравнить с базовым вариантом, который представлен Харьковским КБ, то в глаза бросается размещение блоков динамической защиты по правому борту и в боковой части башни", - отмечает "Военное обозрение".

Модернизация советского танка Т-64, созданного Харьковским КБ имени Морозова, началась в 2004 году. Бронемашина получила динамическую защиту "Нож", систему управления огнем "Иртыш", новые приборы наблюдения, пушку и двигатель мощностью 850 лошадиных сил. Однако в результате модернизации боевая масса танка выросла на три с половинной тонны.

В ходе боевых действий на Донбассе украинские военные потеряли 184 танка. В числе потерь ВСУ оказались 18 машин Т-64БМ "Булат". Еще 48 танков, в том числе три "Булата", достались ополчению Донецка и Луганска в качестве трофеев.

В 2017 году заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ по логистике генерал-майор Юрий Толочный заявил, что модернизированный украинский танк "Булат" из-за ряда недостатков не оправдал надежд командования ВСУ и отправлен в резерв.

Николай Грищенко