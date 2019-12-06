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Российская газета

Трофейный украинский танк "Булат" модернизировали в ЛНР

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Источник изображения: rg.ru

В социальных сетях появилась фотография модернизированного луганскими ополченцами трофейного украинского танка Т-64БМ "Булат". По одной из версий, снимок был сделан на праздновании Дня танкиста в Луганске.

"Если сравнить с базовым вариантом, который представлен Харьковским КБ, то в глаза бросается размещение блоков динамической защиты по правому борту и в боковой части башни", - отмечает "Военное обозрение".

Модернизация советского танка Т-64, созданного Харьковским КБ имени Морозова, началась в 2004 году. Бронемашина получила динамическую защиту "Нож", систему управления огнем "Иртыш", новые приборы наблюдения, пушку и двигатель мощностью 850 лошадиных сил. Однако в результате модернизации боевая масса танка выросла на три с половинной тонны.

В ходе боевых действий на Донбассе украинские военные потеряли 184 танка. В числе потерь ВСУ оказались 18 машин Т-64БМ "Булат". Еще 48 танков, в том числе три "Булата", достались ополчению Донецка и Луганска в качестве трофеев.

В 2017 году заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ по логистике генерал-майор Юрий Толочный заявил, что модернизированный украинский танк "Булат" из-за ряда недостатков не оправдал надежд командования ВСУ и отправлен в резерв.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Т-64БМ Булат
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