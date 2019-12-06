Усиления не будет: США не отправят военных на Ближний Восток

Пентагон опроверг сведения об отправке новых солдат на Ближний Восток

В Вашингтоне опровергли сообщения о планах направить на Ближний Восток дополнительный контингент из нескольких тысяч военнослужащих и десятков кораблей. Ранее СМИ заявили, что американская сторона таким образом намерена противостоять Ирану.

США не собираются отправлять на Ближний Восток дополнительных 14 тыс. военнослужащих, как об этом ранее сообщила газета The Wall Street Journal, заявила глава пресс-службы Министерства обороны США Алисса Фарах.

"Чтобы прояснить: публикация неверная. США не рассматривают отправку дополнительных 14 тыс. военнослужащих на Ближний Восток", - написала она на своей странице в Twitter.

Ранее журналисты сообщили, что администрация США рассматривает такое увеличение своего воинского контингента в этом регионе. Там также указали, что Вашингтон может направить на Ближний Восток десятки кораблей.

По информации издания, которое ссылается на должностных лиц США, это будет сделано в целях противодействия Ирану.

Журналисты указали, что президент США Дональд Трамп примет решение по поводу наращивания военного присутствия на Ближнем Востоке в течение декабря. Там не исключили, что американский лидер ограничится и переброской меньшего числа американских военных и боевой техники, как ему предлагает Пентагон.

По данным издания, глава государства "убежден в необходимости противостоять угрозе, которую представляет Тегеран". Согласно публикации, Соединенные Штаты рассматривают такую переброску дополнительных сил как средство сдерживания Тегерана на случай, если он попытается отреагировать на ужесточение односторонних американских экономических санкций.

В то же время некоторые должностные лица США тревожатся, что наращивание военного присутствия Вашингтона в регионе, наоборот, спровоцирует Иран на решительные шаги. Там не исключили, что такое положение дел может перевести ситуацию в состояние вооруженного конфликта.

Накануне президент исламской республики Хасан Роухани заявил о готовности Ирана пойти на переговоры с США в течение одного часа. Условие для такого диалога - отмена Вашингтоном санкций в отношении Тегерана. По словам Роухани, его страна "в течение 41 года находится под санкциями, но за последние два года давление стало максимальным".

Отношения между Вашингтоном и Тегераном, как и проблема иранского ядерного досье, резко обострились после одностороннего выхода Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 8 мая 2018 года.

После этого США ввели против Ирана экономические санкции в сфере нефтяного экспорта.

Дональд Трамп неоднократно выражал готовность к диалогу с Тегераном, но уточнял, что заинтересован в замене существующего СВПД на другой договор. Новый документ должен включать не только атомную программу Ирана, но и широкий спектр вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.

Отношения между двумя странами обостряются еще и за счет взаимных обвинений. США назвали Иран виновным в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, но Тегеран это отрицает. Позже американский министр обороны Марк Эспер заявил, что президент США одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток из-за предполагаемого нападения Ирана на Саудовскую Аравию.

При этом Иран тоже нередко делает резкие выпады в адрес оппонента. В середине сентября он напомнил США, что все американские базы и авианосцы находятся в зоне досягаемости иранских ракет, если они расположены в радиусе 2 тыс. км от территории Исламской Республики.

"База аль-Удейд (расположенная в Катаре), база аз-Зафра (расположенная в ОАЭ) и один американский корабль в Оманском заливе находятся под прицелом, а в случае ответа со стороны США мы бы ударили по ним", - предупредил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, слова которого передавало агентство Tasnim.

По его словам, "со своей стороны Тегеран готов к войне", но "ни США, ни Иран не хотят ее начинать".

Под ответом со стороны США генерал подразумевал реакцию Вашингтона на то, что Тегеран сбил американский разведывательный беспилотник над Персидским заливом в середине июня. Тогда в КСИР сообщили, что иранцы уничтожили дрон Соединенных Штатов Global Hawk на юге Исламской республики, в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган. Иранские военные пояснили, что сделали это из-за того, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нарушил воздушное пространство страны.

Лидия Мисник