The National Interest (США): в конце 2019 года резко увеличилось количество российских подлодок в Атлантике

Автор "Нэшнл интерест" пишет о, практически, "маневрах" устроенных в октябре этого года российскими подлодками и самолетами НАТО в Атлантическом океане. Эти события стали мрачным напоминанием о том, что активность флота и авиации НАТО и России возвращается к уровню холодной войны, заключает военный эксперт.

НАТО отреагировала на это.

В конце 2019 года Россия резко увеличила число подводных лодок, действующих в Атлантическом океане, из-за чего НАТО начала направлять в Атлантику на патрулирование свои самолеты из Норвегии, Исландии и Шотландии.

В результате этого произошла существенная концентрация подводных и противолодочных сил, ставшая одной из самых высоких за многие годы. Эти события стали мрачным напоминанием о том, что активность флота и авиации НАТО и России возвращается к уровню холодной войны.

В середине октября 2019 года российский военно-морской флот провел одно из самых масштабных со времен холодной войны учение своих подводных сил. Восемь субмарин, в том числе, шесть атомных подводных лодок, вышли со своих баз на севере России в холодные воды Баренцева и Норвежского морей.

Одновременно с этим еще две субмарины - многоцелевые атомные подводные лодки проекта 945А "Псков" и "Нижний Новгород" - вышли примерно в тот же район на боевую подготовку и испытания.

В совокупности эти 10 лодок составляют около 20% всех подводных сил России.

Более десятка патрульных самолетов НАТО начали совершать челночные вылеты в попытке отыскать российские субмарины и проследить за их действиями. Любители отслеживать самолеты при помощи коммерческих программ начали слежку за авиационными ответчиками "свой-чужой".

Натовские подводные лодки тоже подключились к охоте за русскими субмаринами, однако точное их количество неизвестно.

С 25 октября по 7 ноября 2019 года авиация НАТО совершила более 40 вылетов. Шесть норвежских P-3, четыре самолета американских ВМС Р-8 и один канадский CP-140 действовали с аэродрома Аннейа в Норвегии. Еще один Р-8 совершал вылеты из исландского Кефлавика. Патрульный самолет французских ВМС "Атлантик 2" действовал из шотландского аэропорта Прествик.

Эти самолеты налетали сотни миль в Северной Атлантике, следуя вдоль вероятных маршрутов российских лодок. Для поиска субмарин на поверхности моря и под водой они использовали свои радары, гидроакустические буи и магнитные детекторы.

Подводные лодки и противолодочные самолеты наиболее активно действовали на восточной стороне так называемого Фареро-Исландского рубежа, который простирается в открытом океане от Гренландии до Исландии и далее до Великобритании.

Восемь лодок, участвовавших в российских учениях, отрабатывали задачи по защите "бастиона" в открытом океане, где могут спрятаться российские подлодки с баллистическими ракетами. "Цель этой масштабной операции - пробраться как можно дальше в Северную Атлантику, оставаясь при этом незамеченными силами НАТО", - отмечает издание "Баренц Обсервер" (Barents Observer) со ссылкой на источники в норвежской разведке.

Российские учения выдвинули на первый план новый подход Москвы к подводной войне. Маневры носили оборонительный характер, но эти же самые подводные лодки могут проводить в тех же водах и наступательные действия.

В годы холодной войны советским подводным лодкам надо было пройти через узости Фареро-Исландского рубежа, чтобы выйти в открытый океан и подойти на дальность поражения целей, какими являлись порты и корабли НАТО. У новых российских субмарин нет такой необходимости, так как оружие у них обладает большей дальностью.

Если военный бюджет России останется на нынешнем уровне, в 2020-х годах в состав российского подводного флота могут войти до 10 многоцелевых атомных подводных лодок c крылатыми ракетами проекта "Ясень", плюс модернизированные ударные субмарины проекта "Варшавянка", "Акула", "Антей" и "Кондор" - всего около 50 кораблей.

На многих лодках будут установлены новые крылатые ракеты "Калибр" для поражения наземных целей. По имеющейся информации, они могут поражать цели на удалении 2 400 километров. Благодаря "Калибру" российский флот получил такие возможности по дальности поражения целей, какими он никогда ранее не обладал. Об этом на страницах профессионального журнала Военно-морского института США "Просидингс" (Proceedings) рассказал аналитик Эндрю Метрик (Andrew Metrick), работающий в Вашингтоне в Центре стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies).

Российская лодка "Ясень" может выпустить 40 "Калибров", находясь на российской стороне Фареро-Исландского рубежа, и они долетят до стратегических портов НАТО в Западной Европе, таких как Бремерхафен. "Это новая реальность, и данную проблему невозможно решить, сосредоточившись на Фареро-Исландском рубеже", - предупредил Метрик.

"Российским субмаринам больше не надо пересекать этот рубеж, чтобы существенно воздействовать на баланс военных сил в Европе, - объяснил Метрик. - Они могут действовать из относительно безопасных районов в Норвежском и Баренцевом морях, поражая цели в Северной и Центральной Европе".

Пытаясь создать заслон российским субмаринам, США и НАТО не должны возвращаться к своим старым привычкам времен холодной войны, предупреждают эксперты. Чтобы понять сегодняшнюю российскую доктрину подводной войны и создать меры противодействия ей, необходимо творческое мышление.

Но как показали действия авиации НАТО по борьбе с подводными лодками в октябре-ноябре, традиционное воздушное патрулирование тоже остается действенным средством в арсенале такой противолодочной войны.

Дэвид Экс (David Axe)