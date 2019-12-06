FLIR Systems одержала победу в тендере на поставку ДУМ CRS-H СВ США

ЦАМТО, 5 декабря. Командование СВ США объявило о заключении с FLIR Systems контракта на поставку до 350 наземных дистанционно управляемых машин "Кобра" в рамках реализуемой программы поставки единой тяжелой ДУМ CRS-H (Common Robotic System (Heavy)).

Срок действия контракта стоимостью 109 млн. долл. составляет 5 лет. Поставки машин планируется начать в третьем квартале 2020 ф.г. Предполагается, что работы будут завершены до ноября 2024 года. Контракт также включает восстановление систем, поставку запасных частей, поддержку испытаний, обучение пользователей и развитие логистики.

Согласно базовым требованиям к ДУМ CRS-H, предусматривалась поставка робота весом до 317,5 кг (700 фунтов), способного развивать скорость не менее 10 км/ч (6 миль в час) и с помощью манипулятора длиной 1,8 м поднимать груз массой до 125 кг. "Кобра" обеспечивает возможность подъема груза массой 150 кг и может "дотянутся" до предметов в труднодоступных местах на расстоянии до 3,5 м. Для поддержки других задач машина будет оснащена различными датчиками и полезными нагрузками. Дальность применения в населенных пунктах будет увеличена за счет применения радиорелейной станции.

FLIR Systems продемонстрировала возможности ДУМ "Кобра", приняв участие в организованных Агентством перспективных научно-исследовательских проектов МО США (DARPA, Defence Advanced Research Project Agency) испытаниях Subterranean (SubT) Challenge, целью которых являлась демонстрация технологий для усиления подземных операций. "Кобра" использовалась для картографирования больших пространств. При этом вертикальные шахты изучались беспилотным летательным аппаратом, взлетавшим с борта ДУМ.

Признавая, что применяемая стратегия закупок Министерства обороны США устарела с точки зрения оперативности поставок оборудования, СВ США использовали для приобретения CRS-H упрощенную процедуру OTA (Other Transaction Agreement), что позволило подписать соглашение в течение полутора лет после утверждения требований. Пойдя по этому пути, СВ США почти вдвое сократили время, затрачиваемое на аналогичные проекты ранее.

Как сообщал ЦАМТО, СВ США стремительно расширяют спектр применяемой для оснащения войск дистанционно управляемой техники. Так, в конце октября 2019 года командование Сухопутных войск выбрало разработанную компанией General Dynamics Land Systems многофункциональную тактическую многоцелевую тактическую транспортную машину MUTT (multi-utility tactical transport) с колесной формулой 4х4 победителем тендера в рамках программы поставки подразделениям СВ "Малоразмерной многоцелевой транспортной платформы" S-MET (Small Multipurpose Equipment Transport).