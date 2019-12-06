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ЦАМТО

Малайзия рассматривает возможность приобретения новейших российских истребителей

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Истребители МиГ-29N Королевских ВВС Малайзии
Истребители МиГ-29N Королевских ВВС Малайзии.
Источник изображения: АО "РСК "МиГ"

ЦАМТО, 5 декабря. Малайзия рассматривает возможность приобретения новейших российских истребителей, заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад.

Как сообщает Military Watch Magazine, малазийский премьер подробно рассказал о планах страны по модернизации Военно-воздушных сил страны, заявив, что страна серьезно рассматривает вопрос о замене истребителей четвертого поколения МиГ-29 и поколения 4+ Су-30МКМ на платформы следующего поколения. Процесс происходит на фоне попыток соседних Сингапура и Индонезии приобрести новые истребители – F-35A и Су-35, соответственно.

Как отмечает Military Watch Magazine, в интервью российским государственным СМИ М.Мохамад заявил, что "мы осознаем, что они (самолеты, которые в настоящее время используются Малайзией) устаревают и, возможно, не эксплуатируются также эффективно, как новые версии. Однако, с другой стороны, финансовая сторона также важна для страны, и тратить ресурсы на дорогие новые истребители не очень продуктивно... Мы не собираемся ни с кем воевать…".

На вопрос о том, рассмотрит ли Малайзия возможность приобретения российских истребителей Су-35 или Су-57, премьер-министр подчеркнул, что, хотя это "очень дорогие игрушки", Куала-Лумпуру необходимо поддерживать свою боеготовность на должном уровне, поэтому вопрос о сроках и возможности приобретения изучается.

Он также подчеркнул возможность приобретения легких истребителей МиГ-35 поколения 4++, которые поступили на вооружение ВКС России только в июне 2019 года. По оценке премьера, чрезвычайно низкие эксплуатационные расходы МиГ-35, его совместимость с уже существующей инфраструктурой технического обслуживания МиГ-29 и доступ к усовершенствованным боеприпасам, включая новые ракеты класса "воздух-воздух" Р-37М, делают его потенциально привлекательным выбором.

Напомним, что российская сторона предложила Куала-Лумпуру приобрести МиГ-35 по схеме "трэйд-ин" в обмен на малазийские МиГ-29, в том числе с использованием бартерных схем, предусматривающих частичную оплату новых истребителей встречными поставками пальмового масла.

По мнению Military Watch Magazine, вопрос о том, закупит ли Малайзия новые российские истребители, остается неясным, однако, учитывая ожидаемый крупный сингапурский заказ на американские F-35A, это может подтолкнуть Куала-Лумпур к покупке более современных истребителей, таких как Су-57, для поддержания баланса сил в регионе.

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