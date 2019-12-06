Роскосмос не стал переносить стыковку "Прогресса МС-13" из-за сдвига запуска Dragon

Полет и стыковка "Прогресса" планируется по трехсуточной схеме

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Роскосмос не стал еще раз откладывать стыковку транспортного грузового корабля "Прогресс МС-13" с Международной космической станцией (МКС) из-за переноса запуска американского Dragon компании SpaceX. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

"Пока полет и стыковка "Прогресса" планируется по трехсуточной схеме", - сказали в пресс-службе.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что "Прогресс МС-13" долетит до МКС за двое суток, но после еще сутки будет находиться в режиме ожидания в нескольких километрах от станции, так как NASA нужен резервный день для стыковки Dragon. Позже в Роскосмосе подтвердили, что перенос стыковки российского "грузовика" связан со стыковкой корабля SpaceX.

Изначально запуск американского корабля был запланирован на 4 декабря, однако из-за непогоды его стыковку перенесли на сутки.

Ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс" планируется запустить 6 декабря в 12:34 мск. Корабль доставит на МКС топливо, воду и другие грузы. Стыковка корабля с МКС намечена на 9 декабря.