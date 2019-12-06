Рашид Нургалиев: Вашингтон претендует на мировое господство в киберпространстве

Как минимизировать последствия выхода США из ДРСМД, противостоять терроризму и киберугрозам, а также бороться с распространением химического и биологического оружия рассказал в интервью "Интерфаксу" заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Рашид Нургалиев.

— Рашид Гумарович, 20 ноября в Москве прошла седьмая ежегодная встреча секретарей Совбезов стран СНГ — какие вопросы рассматривались?

— Это был интересный, полезный диалог по ключевым вопросам регионального сотрудничества, включая перспективы совместного противодействия кибератакам, вызовам в химической, санитарно-эпидемиологической, биологической сферах на пространстве СНГ.

Обменялись информацией по актуальным международным проблемам.

В частности, обсудили последствия выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), стратегию и тактику действий Вашингтона в области кибербезопасности, американское вмешательство во внутренние дела других государств. Проанализировали угрозы, исходящие от иностранных террористов-боевиков, меры по недопущению их перемещения на территорию наших государств.

Подробно остановились на ситуации в Сирии и роли Международного противоминного центра Вооруженных сил России в оказании помощи иностранным государствам при выполнении операций по гуманитарному разминированию. Коллеги из Сербии и Афганистана проинформировали о существующих вызовах стабильности и безопасности их стран.

Встреча еще раз подтвердила общий настрой на углубление взаимодействия в целях обеспечения безопасности как на региональном, так и на международном уровнях.

— Вы упомянули вопрос о ДРСМД. Как можно минимизировать последствия выхода США из договора?

— Этот документ, подписанный СССР и США в 1987 году, имел во многом ключевое значение для обеспечения региональной и глобальной безопасности. Выход Вашингтона из Договора о РСМД, равно как и другие действия США по слому архитектуры стратегической стабильности — нагнетание напряженности в отношении пролонгации Договора о СНВ, действие которого истекает в феврале 2021 года; отказ от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний; выход из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы — направлены на снятие любых международно-правовых ограничений американского ВПК.

Расцениваем это как безответственное стремление США добиться мирового доминирования путем наращивания своих военных возможностей, что несет непосредственную угрозу всему человечеству.

Для спасения Договора о РСМД Россия сделала максимум возможного. Мы неоднократно пытались вывести американцев на конструктивный разговор, предлагали ряд инициатив, реализация которых позволила бы сохранить этот документ. Считаем, что государства-участники СНГ должны выступать единым фронтом и проводить согласованную линию в целях минимизации негативных последствий от действий США.

— Как бороться с угрозами, исходящими из Афганистана, ведь обстановка там остается сложной и вызывает серьезные опасения?

— Мы внимательно следим за ситуацией в Афганистане. Слабость государственной власти, низкая профессиональная подготовка силовых структур и спецслужб республики не позволяют снизить объем наркотрафика, который остается одним из основных источников финансирования не только криминальных структур, но и террористических организаций.

Движение талибов (Талибан — террористическая организация, запрещенная в РФ) последовательно усиливает свое влияние. В настоящее время под их контролем находится почти половина территории страны. Исламисты периодически захватывают важные административные центры на севере Афганистана, стремятся закрепиться вдоль линии таджикско-афганской границы. Наряду с расширением влияния талибов наращивается численность боевиков "Исламского государства" (ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в РФ). Их костяк составляют террористы, бегущие из Ирака и Сирии. По разным оценкам, количество игиловцев в Афганистане насчитывает от 3,5 до 10 тысяч человек.

Все это напрямую затрагивает национальную безопасность наших стран, является угрозой международному миру и стабильности. В целях противодействия угрозам с афганского направления Российская Федерация как в двустороннем формате, так и совместно с партнерами в рамках ОДКБ, ШОС, СНГ осуществляет комплекс мер по укреплению таджикско-афганской границы, модернизации вооружения, обучению и усилению силовых ведомств Таджикистана.

— Угроза передвижения боевиков ИГИЛ связана ведь не только с Афганистаном?

— Распространение влияния радикальных исламистских организаций является серьезной угрозой для безопасности государств Центрально-Азиатского региона. Для пополнения своих рядов террористы ведут работу по рекрутированию молодежи среди трудовых мигрантов, причем не только в странах Центральной Азии, но и на территории других государств. И здесь особенно важно тесное сотрудничество с партнерами по ОДКБ по линии специальных, миграционных и пограничных служб, в том числе для усиления контроля за международным движением мигрантов и деятельностью террористических организаций в информационном пространстве.

Мы постоянно делимся с нашими коллегами из СНГ опытом организации работы по развитию общегосударственной системы противодействия терроризму и оптимизации уголовного антитеррористического законодательства. Напомню, что у нас в стране нормативно закреплена обязательность исполнения решений Национального антитеррористического комитета и антитеррористических комиссий в регионах. Усилена уголовная ответственность за совершение преступлений в этой сфере, в частности, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Расширены основания для уголовного преследования за преступные деяния террористического характера, совершенные вне пределов России.

Одновременно по инициативе президента России Владимира Путина осуществляется работа по гуманизации уголовного законодательства в сфере экстремистских правонарушений в интернете. Например, малозначительные и совершенные впервые деяния выведены из уголовной плоскости в административную.

— Какова ситуация в сфере борьбы с химическим оружием?

— Россия всегда выступала за запрещение химического оружия. В отличие от Вашингтона, который постоянно переносит сроки ликвидации своих арсеналов, ссылаясь в том числе на такие причины как нехватка финансирования. Мы досрочно уничтожили запасы химического оружия, обеспечив при этом контроль международными экспертами. В настоящее время США, несмотря на подписание Конвенции об уничтожении химического оружия, остаются единственным государством, не уничтожившим свой химический арсенал и сохранившим за собой право его применения в нарушение статьи 1 Конвенции. Вашингтон не стесняется распространять технологии его производства и осуществлять поставки в другие страны, в частности, в Ирак.

Вопрос создания единой системы химической защиты на пространстве СНГ сегодня как никогда актуален. Важно регулярно обмениваться опытом по обеспечению химической безопасности, выработать общие подходы к формированию средств индивидуальной защиты войск и населения. Значительно облегчит взаимодействие в этой сфере создание межгосударственной системы контроля за лицами, распространяющими сведения о способах синтеза и применения опасных веществ. В целях практической отработки взаимодействия сил стран Содружества целесообразно проводить специальные совместные учения по предотвращению терактов и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

По итогам нынешней встречи достигнута договоренность о взаимном информировании соответствующих компетентных органов государств-участников СНГ о намерениях террористических организаций совершить теракты или провокации в целях дестабилизации обстановки на их территории.

— Что вы имели в виду, говоря о сотрудничестве в санитарно-эпидемиологической сфере, по противодействию биологическим угрозам?

— Между государствами-участниками СНГ осуществляется регулярный обмен информацией о санитарно-эпидемиологической обстановке, уровне заболеваемости инфекционными болезнями, а также о случаях особо опасных инфекционных заболеваний среди населения. С 2012 года Роспотребнадзор совместно со своими научными организациями осуществил более 15 проектов по оказанию содействия странам СНГ в наращивании потенциала в области профилактики и борьбы с "забытыми" тропическими болезнями, полиомиелитом, гриппом, ВИЧ/СПИД и другими опасными инфекциями. Укрепляется материально-техническая база санэпидемслужб стран Содружества, осуществляются поставки мобильных лабораторий и диагностических комплексов, лабораторного оборудования, вакцин, ведется подготовка специалистов профильных учреждений. Совместными усилиями проводится научно-исследовательская деятельность.

Одним из опорных элементов системы реагирования должен стать Центр мониторинга и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера, связывающий Роспотребнадзор и профильные министерства стран СНГ.

Разработанная и реализованная в России методология обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия при проведении международных массовых мероприятий с учетом современных эпидемиологических рисков также может быть использована нашими партнерами в странах СНГ.

Что касается биологической безопасности, то основной проблемой в этой области, на наш взгляд, остается отсутствие механизма проверки выполнения государствами-участниками своих обязательств по реализации Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. Россия и многие другие государства выступают за укрепление ее режима, в том числе путем выработки дополнительного юридически обязывающего протокола к Конвенции с эффективным механизмом проверки.

Между тем, США с 2001 года с опорой на своих союзников блокируют работу по подготовке и принятию такого протокола, стремясь использовать данный механизм в интересах реализации программы "Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения". Это создает им односторонние преимущества в оценке деятельности "неугодных" стран в области соблюдения Конвенции, а также в развитии биопрограмм двойного назначения в различных регионах мира, в том числе в государствах на постсоветском пространстве.

— Какие шаги предпринимаются для противодействия хакерским атакам и прочим угрозам в киберпространстве?

— Не секрет, что информационно-коммуникационные технологии широко применяются при организации связи террористических группировок и для ведения экстремистской пропаганды. Кроме того, злоумышленники активно разрабатывают специальные средства с целью проникновения в информационные системы, для осуществления компьютерных атак. Увеличивается количество вредоносных воздействий на ресурсы органов власти, объекты критической инфраструктуры государств. Во многих случаях кибератаки организуются под "чужим флагом", что подрывает доверие между странами, дает повод для спекуляций и обвинений.

Сегодня в информационном поле страны СНГ ведут борьбу в целях своевременного выявления и пресечения фактов распространения исламистских материалов, призывов к экстремизму. Взаимодействие России и ряда стран СНГ в области информационной безопасности осуществляется в различных многосторонних форматах. Прежде всего, это Организация Объединенных Наций. Российская сторона благодарна коллегам за поддержку подготовленных нашей страной проектов резолюций Генеральной Ассамблеи ООН о правилах ответственного поведения государств в информационном пространстве, а также о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Это — первый шаг на пути формирования системы международной информационной безопасности, равноправного стратегического партнерства в информационной сфере.

— Киберстратегия США рассматривается в качестве угрозы информационной безопасности России и стран СНГ?

— Попытки США и их союзников добиться полного доминирования в информационной сфере вызывают все большую озабоченность. Утвержденная президентом США Дональдом Трампом в сентябре 2018 года Национальная киберстратегия является, по сути, официальным заявлением Вашингтона о претензиях на мировое господство в киберпространстве. Основной упор сделан на фактической замене международного права "добровольной приверженностью (других стран) необязательным нормам ответственного поведения государств в мирное время", которое сводится к неким правилам, которые установят сами Соединенные Штаты.

К сожалению, это не те правила, которые Россия и ее партнеры по Шанхайской организации сотрудничества распространили в ООН еще в 2015 году. И даже не правила, первоначальный свод которых вошел в резолюцию 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, принятую в декабре 2018 года, и соавторами которой стали практически все государства-участники СНГ.

Применительно к американской киберстратегии — это только правила, удобные Вашингтону. К приверженности им США будут побуждать другие государства. А кого не получится побудить – станут "принуждать" ради "защиты Америки как внутри страны, так и за рубежом". Отказ от принятия этих правил рассматривается Вашингтоном как угроза своей национальной безопасности со всеми вытекающими последствиями. Примеры последних лет — инициированные США в различных уголках мира "цветные революции", подвергшие некогда стабильные государства в хаос и отбросившие их в своем развитии на десятилетия.

— В заключение, какими вам видятся перспективы сотрудничества по этим вопросам со странами СНГ?

— Мы все не только "выходцы из СССР", которые продолжают жить по соседству. Сотрудничество между нашими странами строится на доверительной основе. Проблемные моменты не затушевываются – наоборот, ведется совместный кропотливый поиск решений по возникающим вопросам с учетом интересов друг друга. Партнерство на пространстве Содружества уже доказало свою эффективность, стало одним из ключевых факторов обеспечения мира, стабильности и безопасности в регионе. Имеющиеся преимущества будем и впредь максимально использовать — в целях процветания наших экономик и во благо народов наших стран.