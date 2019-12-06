Войти
Военно-промышленный курьер

США подозревают Иран в тайной переброске ракет в Ирак

39
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

США считают, что Иран тайно перебрасывает свои ракеты малой дальности на территорию соседнего Ирака, где уже два месяца продолжаются демонстрации.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

Ранее газета сообщила, что в ее распоряжение попали сотни страниц документов из архива иранской разведки, которые якобы свидетельствуют о попытках Ирана "внедриться во все аспекты политической жизни Ирака". В МИД Ирана заявили, что Тегеран не ведет какой-либо скрытой деятельности в Ираке.

Согласно источникам издания, Иран "воспользовался продолжающимся хаосом" в Ираке, чтобы установить тайный арсенал ракет малой дальности в стране "в попытке запугать Ближний Восток и утвердить там свою власть".

Они утверждают, что эти ракеты представляют угрозу для союзников и партнеров США в регионе, включая Израиль и Саудовскую Аравию, а также могут угрожать и находящимся в регионе американским войскам.

Представители разведки США заявляют, что для переброски и укрытия этих ракет Иран использует шиитские вооруженные формирования в Ираке.

Напряженность в Персидском заливе возросла из-за усугубления конфликта между США и Ираном, связанным с односторонним выходом Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и возобновления антииранских санкций, которые были реализованы в два этапа - седьмого августа и четвертого ноября 2018 года. В ответ Тегеран, начиная с 8 мая, начал поэтапно снижать обязательства в рамках СВДП.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Ирак
Иран
Саудовская Аравия
США
Продукция
СВД
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
28.10.2019
Миссия Москвы в Сирии: риски и выгоды (Stratfor, США)
16.10.2019
Project Syndicate (США): что будет с контролем над ядерным вооружением?
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
05.03.2014
Накануне большой войны
07.03.2007
Арабский выход Путина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.12 22:29
  • 1961
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.12 21:39
  • 2
Результаты испытаний: "Бумеранги" получат обновленные бронекорпуса
  • 05.12 21:30
  • 1
Сухопутные войска оснастят реактивной системой "Торнадо-С"
  • 05.12 20:09
  • 2
В США предрекли "начало конца" России как космической державы
  • 05.12 19:46
  • 27
США выводят из игры целый класс российских боевых кораблей
  • 05.12 19:36
  • 1
Зачем Россия продает новейшие военные технологии
  • 05.12 18:52
  • 68
Магистраль из советского прошлого
  • 05.12 18:50
  • 4
Подорвались на мине: российские военные пострадали в Сирии
  • 05.12 18:48
  • 5
Россия допустила продажу С-400 Сербии в кредит
  • 05.12 18:47
  • 3
В Севастополе приняли присягу новобранцы первой спортивной роты ЧФ
  • 05.12 17:13
  • 5
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 05.12 17:04
  • 16594
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.12 17:04
  • 4
После бойни: решена судьба части Шамсутдинова
  • 05.12 16:48
  • 168
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 05.12 16:38
  • 33
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста