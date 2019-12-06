Россия может заморозить разработку "Посейдонов" и "Буревестников"

Россия может заморозить разработку оружия с ядерной двигательной установкой, если это потребуется для заключения нового договора о стратегических наступательных вооружениях, заявил бывший начальник 4-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ генерал-майор в отставке Владимир Дворкин.

"Никаких "Посейдонов" и "Буревестников" не будет в ближайшие годы. И если они не будут укладываться в рамки договора, то я не исключаю, что Россия может пойти на компромиссы и заморозить работы по этим видам вооружений, чтобы была возможность заключить договор", - цитирует Дворкина Интерфакс-АВН.

В четверг в Женеве проходит заседание Наблюдательного совета Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы. На повестке дня - кризис в области контроля над вооружениями и нераспространения, возможности предотвращения гонки вооружений без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и в условиях проблемы сохранения контроля над стратегическими вооружениями после 2021 года.

В настоящий момент действует заключенный между Россией и США договор о СНВ-3.

Срок его действия истекает в 2021 году. Москва и Вашингтон могут продлить договор еще на пять лет, однако в данный момент его будущее не определено.

В ноябре замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев сообщал, что часть новых и перспективных систем российской разработки не подпадают под действие существующего договора.

Среди перечисленных им систем - гиперзвуковой комплекс "Кинжал", ракетный комплекс с ядерной двигательной установкой "Буревестник" и ядерная подлодка-беспилотник "Посейдон". По его словам, Россия готова обсуждать с США заключение нового соглашения, затрагивающего подобные системы.