Министр обороны Филиппин положительно отозвался о французских НАПЛ "Скорпен"

ЦАМТО, 5 декабря. Министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана заявил, что НАПЛ класса "Скорпен" французской Naval Group (ранее DCNS) соответствует требованиям ВМС страны (ранее подобное мнение высказал командующий ВМС Филиппин вице-адмирал Роберт Эмпедрад).

Об этом министр сообщил агентству PNA (Philippine News Agency) 2 декабря в ответ на просьбу раскрыть обновленную информацию о проекте закупки НАПЛ.

Д.Лорензана заявил, что на прошлой неделе находился с визитом во Франции и лично ознакомился с НАПЛ французского производства.

Во Францию министр отправился вскоре после поездки в Республику Корея, где он сопровождал президента Родриго Дутерте на юбилейном саммите АСЕАН-Республика Корея (24-26 ноября).

Как сообщал ЦАМТО, первоначально МО Филиппин планировало реализовать проект закупки подводных лодок для ВМС страны в рамках третьего этапа ("Третий горизонт") программы модернизации ВС Филиппин, который будет осуществляться в течение 2023-2028 гг. Тем не менее, в 2018 году сроки реализации проекта были перенесены на 2018-2022 гг. ("Второй горизонт").

Приобретение подводных лодок было одобрено президентом Филиппин Родриго Дутерте в мае 2019 года, наряду с двумя новыми корветами, шестью патрульными кораблями и шестью скоростными катерами-перехватчиками.

Д.Лорензана ранее заявлял, что НАПЛ "Скорпен" является одной из подводных лодок, которые оценивают ВМС Филиппин, наряду с вариантами, предложенными производителями из России, Республики Корея и Германии. Министр обороны также упоминал, что закупку НАПЛ планируется реализовать в рамках межправительственного соглашения на кредитные средства, чтобы не требовалось сразу внести крупную сумму из бюджета.