Завершены госиспытания спасательно-буксирного судна СБ-742 Черноморского флота

ЦАМТО, 5 декабря. Завершен цикл государственных испытаний спасательно-буксирного судна СБ-742, экипаж готовится к поднятию Андреевского флага и включению судна в состав Черноморского флота.

В процессе государственных испытаний моряки изучили технические возможности судна, провели различные судовые учения и выполнили регламентные работы по обслуживанию судового оборудования. Совместно с государственной приемной комиссией экипаж и представители завода-судостроителя испытали надежность и работоспособность энергетических установок, навигационного и других систем судового оборудования.

Специалисты государственного технического надзора (ГТН) провели допуск судовых объектов (энергетической установки, станции живучести, грузовых кранов и пр.) к безопасной эксплуатации.

Основным предназначением нового спасательно-буксирного судна является буксировка и снятие с мели кораблей и судов, тушение пожаров на аварийных кораблях (судах) и береговых сооружениях, эвакуация людей и оказание медицинской помощи пострадавшим, подача электроэнергии на аварийный корабль и поддержание его на плаву, выполнение водолазных работ на глубинах до 60 м, сбор нефтепродуктов с поверхности моря, а также выполнение поисковых работ.

Планируется, что после подписания приемного акта и издания приказа главнокомандующего ВМФ России, на СБ-742 будет поднят Андреевский флаг и судно приступит к выполнению задач в составе службы поисковых и аварийно-спасательных работ Новороссийской военной морской базы Черноморского флота, сообщает пресс-служба Южного военного округа.