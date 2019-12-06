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ЦАМТО

Правительство Испании одобрило финансирование строительства фрегатов класса F-110

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Источник изображения: Фото: portierramaryaire.com

ЦАМТО, 5 декабря. Правительство Испании уполномочило Министерство промышленности, торговли и туризма подписать с Navantia S.A. соглашение о выделении финансирования на реализацию программы строительства фрегатов класса F-110 для ВМС страны.

Согласно решению правительства, финансирование работ на первом этапе будет осуществляться за счет кредита с нулевой процентной ставкой без гарантийных требований в размере 1,638 млрд. евро, выданного сроком на 7 лет (с 2019 по 2025 гг.).

Предоставление беспроцентного кредита компании Navantia означает, что верфь может приступить к практической реализации контракта, подписанного в апреле этого года с Министерством обороны Испании.

Как заявлено, реализация проекта строительства фрегатов класса F-110 позволит провести цифровизацию технологических процессов производства на мощностях Navantia с использованием программы Shipyard 4.0, что обеспечит лидерство Испании на мировом рынке в сегменте производства современных фрегатов.

Подписание соглашения гарантирует приобретение Министерством обороны пяти фрегатов класса F-110 компании Navantia, которая была выбрана с учетом ее возможностей и опыту в строительстве высокотехнологичных военных кораблей.

Отмечается, что программа поставки фрегатов класса F-110 включает в себя высокотехнологичный промышленный контент, от которого выигрывает Navantia, а также сеть испанских поставщиков материалов, средств телекоммуникации, корабельных систем вооружения, силовых установок и т.д.

Программа обеспечит вклад в ВВП Испании в размере 590 млн. евро в год и позволит поддержать около 7000 рабочих мест. Проект обеспечит работой предприятие Navantia на 10 лет.

Как планируется, при строительстве фрегатов будут внедрены передовые технологии в следующих областях: гибридная силовая установка с электродвигателем и газовой турбиной, интегрированная информационная система (включая техническое обслуживание корабля), интегрированная боевая система, кибербезопасность, интегрированная мачта с системами связи, РЛС, средства РЭБ и навигации.

Как сообщал ЦАМТО, новые фрегаты должны заменить состоящие на вооружении ВМС Испании фрегаты класса "Санта Мария", срок эксплуатации которых истекает в районе 2020 года. Они будут представлять собой многоцелевые корабли, предназначенные для участия в вооруженных конфликтах высокой интенсивности. Основное предназначение фрегатов F-110 – противолодочная и противокорабельная борьба, а также противовоздушная оборона. В мирное время фрегаты предполагается использовать также для оказания гуманитарной помощи и обеспечения безопасности на море.

Планируется, что фрегат класса F-110 будет представлять собой боевой корабль длиной 145 м, шириной 18 м и водоизмещением 6100 т. Он будет вооружен 76-мм артиллерийской установкой, ПКР "Гарпун", торпедными аппаратами, двумя 30-мм пушками, 16-контейнерной ВПУ и ЗРК ESSM (Evolved Sea Sparrow).

Совет министров Испании 29 марта 2019 года утвердил заключение контракта на строительство на верфи Navantia пяти фрегатов класса F-110, ориентировочная стоимость которых составляет 4,317 млрд. евро. 23 апреля 2019 года Министерство обороны Испании заключило с Navantia контракт на строительство кораблей.

Теперь, с предоставлением финансирования, верфь Navantia приступает к практической реализации контракта. Поставка первого фрегата запланирована на 2026 год, последнего – на 2031 год.

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