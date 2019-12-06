В КВЦ "Патриот" обсудили вопросы разработки требований к информационной системе с элементами искусственного интеллекта

ЦАМТО, 5 декабря. В КВЦ "Патриот" состоялось совещание по вопросу разработки требований к перспективной информационной системе с элементами искусственного интеллекта в интересах автоматизации деятельности органов военного управления.

В мероприятии приняли участие более 50 представителей из 23 органов военного управления, 11 вузов и научно-исследовательских организаций Минобороны России, а также предприятий промышленности.

Совещание проходило под руководством начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Андрея Гончарова.

"Анализ военно-политических событий как в нашей стране, так и за рубежом показывает, что развитию технологий искусственного интеллекта и их применению для создания перспективных информационных систем уделяется огромное внимание, – отметил А.Гончаров. – В этой связи, перспективная информационная система с элементами искусственного интеллекта должна стать передовой информационно-аналитической платформой для решения задач автоматизированного управления функционированием процессами военной организации государства".

В ходе совещания были заслушаны четыре доклада по актуальным вопросам развития и применения технологий искусственного интеллекта в интересах Минобороны России.

По итогам обмена мнениями по тематике мероприятия будет продолжена работа по формированию нормативной правовой базы в области искусственного интеллекта, а также по созданию и внедрению перспективной информационной системы.

Справочно

Исходными данными для формирования требований к системе стали проведенные научно-исследовательские работы, а также апробация макетов программных изделий с элементами искусственного интеллекта на базе Военного инновационного технополиса "ЭРА", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.