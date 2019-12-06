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Военное обозрение

Венгрия пообещала не пускать Украину в НАТО

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Источник изображения: topwar.ru

Венгрия намерена и в дальнейшем блокировать все попытки Украины вступить в НАТО, пока не будут восстановлены права венгерского национального меньшинства, проживающего на территории Украины, на обучение на родном языке. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на саммите НАТО в Лондоне.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства пообещал блокировать вступление Украины в альянс, обвинив Киев в ограничении прав и свобод венгерского нацменьшинства, в частности, ограничении на обучение на родном языке, согласно принятому в 2017 году закону об образовании. По его словам. Венгрия готова к проведению консультаций с Киевом по восстановлению прав украинских венгров.

Мы не просим никаких дополнительных прав для венгров в Закарпатье, только тех, которые они имели раньше

- заявил он.

В свою очередь Киев обвиняет Будапешт в "сепаратистских устремлениях" создать венгерский анклав на территории Закарпатья с планами будущего выхода из состава Украины и воссоединения с Венгрией.

Между тем на Украине не собираются отменять принятый при Порошенко скандальный закон об образовании, согласно которому все обучение в стране ведется только на украинском языке. В Киеве заявили, что данный закон ничьих прав не нарушает, а наоборот помогает национальным меньшинствам "интегрироваться в украинское общество".

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Страны
Венгрия
Украина
Проекты
NATO
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