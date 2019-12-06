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Российская газета

Армия США получила бракованные гранатометы

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Источник изображения: Matt Morgan/wikipedia.org

В США производитель оружия, базирующийся в городе Гранд-Джанкшен, согласился выплатить один миллион долларов в качестве компенсации за поставленные американской армии некачественные подствольные гранатометы M320. Несоответствующее техническим стандартам оружие поставлялось в арсеналы с июля 2016 года по март 2018 года.

Как сообщает издание Denver Post, прокурор США по округу Колорадо Джейсон Данн заявил, что должностные лица компании-производителя знали, что стволы были сделаны из более дешевого и менее прочного типа стали, но не сказали об этом представителям армии.

О некачественных подствольниках стало известно благодаря инженеру Джеймсу Коулу. Он сообщил руководству предприятия о неисправных деталях, но его заявление проигнорировали. Пять месяцев спустя инженер был уволен, и в ноябре 2017 года Коул сообщил о выявленных им фактах в федеральную прокуратуру. Расследование длилось около двух лет.

"Любые сбои в производственном процессе должны быть оперативно и честно устранены, или мы будем считать подрядчиков полностью ответственными за мошенническое сокрытие производственных проблем", - заявил прокурор.

Отметим, что подствольный гранатомет M320 официально принят на вооружении армии США в 2009 году. Он может быть прикреплен к штурмовой винтовке M16, карабину CAR-15 или другим винтовкам под стволом перед магазином с патронами. Кроме того, М320 можно использовать сам по себе. Для этого гранатомет снабжен прикладом, ночным прицелом и лазерным целеуказателем. M320 может стрелять всеми гранатами НАТО - фугасными, дымовыми и осветительными. Прицельная дальность 150 метров, максимальная - 400 метров.


Николай Грищенко

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Страны
США
Продукция
AR-15
M16
Проекты
NATO
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