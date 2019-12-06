Войти
Военное обозрение

В Пентагоне ответили на вопрос, смирились ли США с покупкой Турцией С-400 у РФ

47
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Пентагоне выпустили очередной релиз по вопросу приобретения Турцией зенитных ракетных комплексов С-400. Напомним, что на днях под Анкарой были проведены тесты радаров ЗРК с применением самолётов F-4E и F-16.

В релизе американского военного ведомства говорится о том, что для США Турция является ценным партнёром, но при этом США "ожидают от турецкой стороны конструктивного решения, диалога".

Из заявления замминистра обороны США по вопросам политического взаимодействия Джона Руда, которого спросили о том, смирились ли США с приобретением турками систем ПВО у Российской Федерации:

Мы вовсе не сдаёмся по этому вопросу. Мы продолжаем вести переговоры с нашими турецкими партнёрами. Мы готовы их убедить в том, чтобы они выбрали другой способ (защиты от угроз). И мы, конечно же, намерены продолжать ведение диалога с ними. Рассчитываем на их ответ.

Напомним, что ранее в США заявляли о готовности продать Анкаре ЗРК "Пэтриот". При этом был фактически выставлен ультиматум об отказе со стороны Турции от покупки и развёртывания С-400. В Анкаре заявили, что если США хотят продать Patriot, то пусть продают, но это не означает, что Турция откажется от сделки по С-400 "Триумф" с Россией.

Нужно отметить, что ЗРК С-400 Турция приобретает в том числе и на средства российского кредита.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-16
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Похожие новости
27.11.2019
Американский сенатор: Турция пересекла "красную линию" по С-400
18.11.2019
Истребители F-35 отработали "уход" от С-400 на учениях в Израиле
13.05.2019
Белорусские новости (Белоруссия): Белоруссия способна помочь Турции создать единую систему ПВО
17.07.2017
Даже муха не пролетит
05.06.2017
"Триумф" для страны НАТО
25.11.2014
Экспортная орбита
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.12 22:29
  • 1961
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.12 21:39
  • 2
Результаты испытаний: "Бумеранги" получат обновленные бронекорпуса
  • 05.12 21:30
  • 1
Сухопутные войска оснастят реактивной системой "Торнадо-С"
  • 05.12 20:09
  • 2
В США предрекли "начало конца" России как космической державы
  • 05.12 19:46
  • 27
США выводят из игры целый класс российских боевых кораблей
  • 05.12 19:36
  • 1
Зачем Россия продает новейшие военные технологии
  • 05.12 18:52
  • 68
Магистраль из советского прошлого
  • 05.12 18:50
  • 4
Подорвались на мине: российские военные пострадали в Сирии
  • 05.12 18:48
  • 5
Россия допустила продажу С-400 Сербии в кредит
  • 05.12 18:47
  • 3
В Севастополе приняли присягу новобранцы первой спортивной роты ЧФ
  • 05.12 17:13
  • 5
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 05.12 17:04
  • 16594
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.12 17:04
  • 4
После бойни: решена судьба части Шамсутдинова
  • 05.12 16:48
  • 168
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 05.12 16:38
  • 33
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста