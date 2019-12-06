В Пентагоне ответили на вопрос, смирились ли США с покупкой Турцией С-400 у РФ

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В Пентагоне выпустили очередной релиз по вопросу приобретения Турцией зенитных ракетных комплексов С-400. Напомним, что на днях под Анкарой были проведены тесты радаров ЗРК с применением самолётов F-4E и F-16.

В релизе американского военного ведомства говорится о том, что для США Турция является ценным партнёром, но при этом США "ожидают от турецкой стороны конструктивного решения, диалога".

Из заявления замминистра обороны США по вопросам политического взаимодействия Джона Руда, которого спросили о том, смирились ли США с приобретением турками систем ПВО у Российской Федерации:

Мы вовсе не сдаёмся по этому вопросу. Мы продолжаем вести переговоры с нашими турецкими партнёрами. Мы готовы их убедить в том, чтобы они выбрали другой способ (защиты от угроз). И мы, конечно же, намерены продолжать ведение диалога с ними. Рассчитываем на их ответ.

Напомним, что ранее в США заявляли о готовности продать Анкаре ЗРК "Пэтриот". При этом был фактически выставлен ультиматум об отказе со стороны Турции от покупки и развёртывания С-400. В Анкаре заявили, что если США хотят продать Patriot, то пусть продают, но это не означает, что Турция откажется от сделки по С-400 "Триумф" с Россией.

Нужно отметить, что ЗРК С-400 Турция приобретает в том числе и на средства российского кредита.