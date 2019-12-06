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Интерфакс-АВН

Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с Турцией о военном сотрудничестве

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Флаги Казахстана и Турции
Флаги Казахстана и Турции.
Источник изображения: bnews.kz

Нур-Султан. 5 декабря. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Сенат парламента Казахстана в четверг на пленарном заседании принял закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о военном сотрудничестве", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Соглашение было подписано в Анкаре 13 сентября 2018 года.

Основной целью документа является дальнейшее развитие долгосрочного военного сотрудничества на основе принципов равноправия и взаимной выгоды между Казахстаном и Турцией.

Взаимодействие между двумя странами включает такие сферы военного сотрудничества как военная подготовка и обучение, проведение совместных учений, оборонная промышленность, миротворческие операции, военные, научные и технические исследования и ряд других направлений.

В рамках соглашения стороны будут разрабатывать годовые планы сотрудничества.

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Турция
Проекты
Военные учения
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