В Индии рассказали о ходе модернизации истребителей МиГ-29

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В Индии заявили о завершающей стадии модернизации истребителей МиГ-29. Модернизация проводится на мощностях индийской HAL с применением российских технологий и комплектующих.

Отмечается, что Россия также предоставила возможности для обучения персонала по техническому переоснащению парка истребителей МиГ-29.

Из сообщения компании:

Проект включает в себя модернизацию планера, совершенствование бортовой электроники, размещение новых вооружений.

Дополнительно отмечается, что под модернизацией планера МиГ-29 ВВС Индии понимается определённого рода доработка под использования новых вариантов оружия (в частности, ракетного).

Из сообщения:

МиГ-29UPG не только повысил эффективность, он получил гораздо больше возможностей для поражения наземных и военно-морских целей (как статических, так и движущихся) высокоточным оружием в любых метеорологических условиях, в дневное и в ночное время.

Стало известно и о другом направлении модернизации истребителей МиГ-29 в Индии. Так, отмечается, что увеличена полезная нагрузка истребителя в плане топлива. Это позволяет увеличить радиус действия самолёта.

Из сообщения:

Таким образом, время эффективной эксплуатации самолётов МиГ-29 увеличивается до 40 лет.