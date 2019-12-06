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Военное обозрение

Президент Польши Дуда отказался считать Россию врагом НАТО

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Источник изображения: topwar.ru

На лондонском саммите НАТО было принято "историческое" решение о том, чтобы в течение ближайших лет на противодействие "главным угрозам безопасности стран альянса" выделить 400 миллиардов долларов. Среди "главных угроз" в НАТО назвали и Россию.

Само значение в 400 млрд долларов вызвало восторг далеко не у всех стран НАТО. Вдруг обнаружились те, которые заявили, что, возможно, Россию не стоило бы записывать в "прямые угрозы" безопасности Североатлантического военного блока.

Среди таких оказался даже польский президент Анджей Дуда.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли Россия является врагом НАТО, Дуда заявил:

(У НАТО) ни одного врага сегодня нет. Врагом, вероятно, можно назвать негосударственные структуры террористического характера. Россия – наш сосед, с которым мы не по всем вопросам соглашаемся. Россия – наш партнёр. Нужно вести переговоры.

На днях Турция отказалась поддержать инициативу НАТО по отправке в том числе и турецкого контингента в Польшу и Прибалтику для "защиты от российской угрозы". В Анкаре отметили, что отправлять своих военных в балтийский регион не станут, так как нужно сосредоточиться на реальных угрозах, главной из которых является терроризм.

Накануне в ходе натовского саммита президент США Дональд Трамп заявил, что после разговора с ним Эммануэль Макрон якобы отказался от своего тезиса о "смерти мозга НАТО". Макрон это заявление президента США пока не прокомментировал.

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