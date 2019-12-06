The Telegraph (Великобритания): грубое поведение Эммануэля Макрона играет на руку врагам Запада

Не обязательно соглашаться или даже верить всему, что говорит Дональд Трамп, чтобы признать, что он был прав, заявив вчера, что недавнее отношение Эммануэля Макрона к НАТО "очень неуважительное", считает автор британской газеты. Вчера вечером Макрон написал в "Твиттере": "Мои заявления о НАТО вызвали определенную реакцию. Я остаюсь при своем мнении".

Не обязательно соглашаться или даже верить всему, что говорит Дональд Трамп, чтобы признать, что он был прав, заявив вчера, что недавнее отношение Эммануэля Макрона к НАТО "очень неуважительное".

В начале прошлого месяца президент Франции резко высказался о стратегической "смерти мозга" альянса и заявил, что "общим врагом" НАТО являются не Россия или Китай, а терроризм. Ни от одного из своих высказываний он не отказался. Вчера поздно вечером Макрон написал в "Твиттере": "Мои заявления о НАТО вызвали определенную реакцию. Я остаюсь при своем мнении".

Высказывания Макрона соответствуют его более широкому видению Европы, действующей в мировом масштабе во главе с Францией. С лета Макрон также публично поддерживает идею создания отдельной системы обороны Европейского Союза со своей собственной армией и структурой командования. Концепция Макрона была сформулирована как европейская "стратегическая автономия" в области обороны и внешней политики - или, как выразился французский президент, "военный и технологический суверенитет".

Вполне возможно, что его слова были хорошо восприняты в его стране (Франция никогда не была особым сторонником альянса, в 1966 году она вышла из его военных командных структур и вернулась в военную организацию НАТО только в 2009 году), но они были плохо восприняты за рубежом. Он оттолкнул от себя Польшу и страны Балтии. Даже канцлер Германии Ангела Меркель полностью отвергла его взгляды, сказав немецким депутатам: "В наших основных интересах сохранить НАТО, даже больше, чем во время холодной войны".

Ошибка Макрона заключается не в его анализе стратегического направления НАТО (некоторые из его критических замечаний справедливы), а в его решениях. Он должен стараться не сокращать консультации между союзниками по НАТО, а консультироваться с ними чаще.

Французский президент прав в том, что европейцы должны делать больше для своей собственной безопасности. Один из способов сделать это заключается в том, чтобы они увеличили свои расходы на оборону. Франция, со своей стороны, сегодня тратит на военные нужды 1,84% своего ВВП, что почти соответствует обязательству, принятому всеми членами НАТО на саммите 2014 года в Ньюпорте об отчислениях на оборону 2% ВВП. В прошлом году Макрон подписал закон о повышении военных расходов на 16 миллиардов евро, но до 2025 года Франция все равно не планирует достичь целевого показателя в 2%.

Второй способ - призвать новую Европейскую комиссию, возглавляемую бывшим министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен, прилагать больше усилий к применению 74 "общих мер", определенных ЕС и НАТО в качестве областей сотрудничества. Например, для обеих организаций жизненно важно противодействовать гибридным угрозам и использованию деструктивных технологий.

Однако Макрон ошибается, утверждая, что Россия не является противником НАТО или что ее можно превратить в партнера, если Европа ослабит свой режим санкций. Россия смотрит на компромисс с подозрением, и мнение, согласно которому между Западом и Кремлем должна быть общность взглядов и взаимопонимание, является заблуждением, блестяще разоблаченным аналитиком, экспертом по России Киром Джайлзом (Keir Giles) в его недавно вышедшей книге "Московские правила" ("Moscow Rules").

Оставляя без внимания то, что за десять с небольшим лет Россия вторглась в две соседние страны, Макрон должен помнить, что Россия также нанесла удар по западным политическим системам. И вмешивалась в демократические процессы, в том числе - в президентские выборы 2017 года во Франции, в результате которых он пришел к власти.

Макрон ошибается не только в отношении России, но и в отношении Китая. У Пекина глобальные планы, и его сфера влияния и мощь гораздо больше, чем все, что может продемонстрировать Россия. В последние годы Китай выбирает в качестве объектов своих атак страны НАТО, воруя их военные технологии, технологии двойного назначения и интеллектуальную собственность. Занимаясь шпионской деятельностью в отношении кибер-и человеческих ресурсов. Осуществляя тайные и неприкрытые операции влияния. Способствуя присвоению элитой большей части общественных благ и распространяя коррупцию, а также агрессивно приобретая ключевые национальные инфраструктуры. Все это представляет реальную и ощутимую опасность для НАТО.

Эти вопросы не являются в первую очередь военными, хотя НАТО - это, прежде всего, военный альянс. Но с 2014 года альянс адаптируется к меняющейся природе международной системы, или, по крайней мере, к тому, что от нее осталось. Ему предстоит сделать очень многое - от повышения мобильности вооруженных сил (перемещение войск и техники с использованием стареющей и ограниченной инфраструктуры Европы) до повышения уровня оперативного взаимодействия. Лучший метод действий заключается в том, чтобы искать решения, а не игнорировать проблемы

Хотя союзники по НАТО, судя по всему, не готовы называть Китай потенциальным противником или даже стратегическим конкурентом, растущая угроза, исходящая от Пекина, требует полномасштабного ответа НАТО. И в этом вопросе, как и в других, альянс должен настаивать, несмотря на нежелание Макрона.

Эндрю Фоксолл (Andrew Foxall)