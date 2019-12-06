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Известия.ru

США заявили о задержании судна с иранским оружием

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/US Navy

Американский эсминец задержал в Оманском заливе судно с частями ракет, якобы принадлежащих Ирану. Об этом в среду, 4 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей администрации США.

По данным источников, эсминец Forrest Sherman провел задержание еще на прошлой неделе. На борту американские военные обнаружили части ракет. Экипаж судна был передан йеменской береговой охране, а груз находится в распоряжении США.

Вместе с тем, как уточнил представитель министерства обороны США Шон Робертсон, американский военный корабль 25 ноября перехватил в Аравийском море партию оружия, предположительно, из Ирана.

По его словам, экипаж американского корабля провел проверку судна без страны приписки и обнаружил "груз оружия и современных ракетных комплектующих", передает "РИА Новости".

30 ноября сообщалось, что в британском порту Портленд задержали нигерийское судно Jireh с крымчанами на борту.

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Страны
Великобритания
Иран
Йемен
Нигерия
Оман
США
Продукция
Arleigh Burke
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