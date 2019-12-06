"Россия нам не враг": президент Польши обратился к миру

Президент Польши заявил, что Россия не враг НАТО

Врагом НАТО является не Россия, а террористические организации - заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам прошедшего в Лондоне саммита Североатлантического альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс не отказывается от диалога с Москвой, хотя ее действия якобы представляют угрозу для военного союза. Президент России Владимир Путин обратил внимание на приближение НАТО к границам РФ.

Польша отказалась считать Россию своим врагом и противником НАТО - об этом заявил польский лидер Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам прошедшего в Лондоне саммита НАТО.

Заявление было сделано в ответ на вопрос журналиста о том, обсуждалась ли тема России в рамках встречи членов Североатлантического альянса, передает ТАСС.

"Нет никакого врага. НАТО сейчас никто не атакует. Нельзя говорить о каком-то враге на уровне государства, - указал польский лидер. Россия - наш сосед, с которым мы не всегда соглашаемся и считаем некоторые ее действия недопустимыми. Но здесь речь не идет о какой-то враждебности", - сказал политик.

Он добавил, что настоящими врагами цивилизации являются террористы.

"Врагом можно назвать террористические организации, которые позволяют себе атаковать граждан и солдат", - пояснил Дуда.

Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что не все государства-члены НАТО считают Россию врагом. Он согласился, что при создании альянса на вопрос о враге "ответ был простым - Россия, Советский Союз". По словам Макрона, за последние 30 лет ситуация изменилась.

"Все ли за столом считают Россию врагом? Я не думаю", - добавил глава Французской Республики.

Французский лидер отметил, что по ряду вопросов, например, кибербезопасность и украинский кризис, "эта угроза реальность", но подчеркнул, что в то же время "это партнер по ряду вопросов".

Кроме того, Макрон указал на необходимость переосмысления отношений с Россией, а также сказал, что безопасность в Европе невозможна без основательного и требовательного диалога с российской стороной.

При этом по итогам встречи в Лондоне лидеры НАТО выпустили совместное заявление, в котором подтвердили приверженность основным принципам альянса. В числе основных угроз для НАТО страны-члены назвали "агрессивные действия России" и международный терроризм.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс не отказывается от диалога с Москвой, хотя ее действия якобы представляют угрозу для военного союза.

"Мы привержены сильному сдерживанию и обороне, оставаясь при этом открытыми полноценному диалогу с Россией. Я и НАТО верим в диалог, он нужен, чтобы была транспарентность, чтоб не было опасных инцидентов", - добавил генсек.

В тот же день президент России Владимир Путин обратил внимание на приближение НАТО к границам РФ. По его словам, это представляет угрозу безопасности страны. Глава государства напомнил, что изначально альянс создавался для противодействия СССР, но сейчас Советского Союза нет, как и Варшавского договора - военного пакта, который являлся ответом на создание НАТО.

Тем не менее, НАТО не только существует, но и развивается, подчеркнул президент. Он указал на то, что в момент его создания в альянс входили 12 государств, а сейчас их уже 29, причем совокупные военные расходы стран военного блока - более 70% общемирового объема военных расходов.

Как подчеркнул Путин, блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом, чтобы искать и принимать эффективные решения.

По его словам, сегодня Москве приходится исходить из того, что расширение НАТО и развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ - это одна из потенциальных угроз безопасности государства.

Российская сторона неоднократно говорила о своей готовности сотрудничать с НАТО, чтобы совместно оказывать противодействие реальным угрозам, в том числе международному терроризму, локальным вооруженным конфликтами и риску неконтролируемого распространения оружия массового поражения, напомнил российский лидер.

"Мы не раз делали шаги навстречу альянсу, пытались предложить конструктивную повестку, было проведено несколько совместных мероприятий, однако после 2008 года наше сотрудничество было фактически свернуто, поскольку альянс действовал в отношении России некорректно, если не сказать грубо, без всякого учета интересов РФ, имею в виду предложенное нами партнерское взаимодействие", - подчеркнул Путин.

Вместе с тем он все же рассчитывает, что интересы общей безопасности и мирного будущего планеты возобладают. Президент также заверил, что в России - как и прежде - будут уделять пристальное внимание техническому переоснащению Вооруженных сил.

Рафаэль Фахрутдинов