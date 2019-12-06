Le Point (Франция): Франция играет в кошки-мышки с Россией на Черном море

Французский боевой корабль "Commandant Birot" ведет патрулирование в Черном море. Эта напряженная зона представляет собой геополитический перекресток влияния России и НАТО на фоне сближения Анкары и Москвы и российской-украинской напряженности по Крыму, считает эксперт Игорь Деланоэ.

"Воздушная тревога!" Появившийся на горизонте российский самолет приближается на малой высоте к небольшому корвету "Commandant Birot" ВМФ Франции неподалеку от Керченского пролива в Черном море, где соперничают Россия и НАТО. "Он идет прямо на нас", - говорит лейтенант Уго, прикрывая рукой глаза от лучей тусклого ноябрьского солнца. Пузатый самолет-амфибия Бе-12 пролетает мимо раз, другой, приближаясь к судну на расстояние в несколько сот метров. На верхнюю палубу сбегаются моряки с объективами, чтобы сделать снимок. Российский пилот, наверное, делает то же самое из кабины.

Корвет "Commandant Birot" осуществляет патрулирование в Черном море и следит за ситуацией", говорит капитан Максим Леруа, командир корабля, на который удалось подняться журналисту "Франс-Пресс" между остановками в Батуми (Грузия) и Одессе (Украина) на прошлой неделе, за несколько дней до саммита НАТО в Лондоне. Франция утверждает, что стремится защитить свободу судоходства в этих международных водах, где ощущается поистине вездесущее присутствие России.

Пространство политического соперничества

Черное море, единственными выходами из которого являются Босфор на юге (принадлежит туркам) и Керченский пролив на севере (де факто удерживается Россией), представляет собой геополитический перекресток влияния России и НАТО на фоне сближения Анкары и Москвы и российской-украинской напряженности по Крыму. Для России "Черное море должно стать морским бастионом", - считает Игорь Деланоэ, замдиректора франко-российского центра "Обсерво". Это "пространство геополитического соперничества" Москвы и НАТО: из шести черноморских стран три уже являются членами НАТО (Турция, Румыния, Болгария), а еще две хотят вступить в альянс (Украина и Грузия). Как бы то ни было, "Россия явно вернула контроль над регионом", в частности после аннексии Крыма в 2014 году, подчеркивает эксперт.

Этот полуостров стал "авианосцем, с которого Россия может влиять на всю зону", полагает дипломатический источник в регионе, отмечая милитаризацию территории вокруг Севастополя (принадлежит России с XVIII века): прибрежные батареи, средства противоракетной обороны, самолеты… "Россияне очень уверенно чувствуют себя в Черном море", - добавляет Игорь Деланоэ, тем более что Босфор является выходом во внешний мир, в частности к сирийскому театру.

Приманить русских

Через несколько часов после Бе-12 вокруг сторожевого корабля с его экипажем в 95 человек пролетает морской истребитель Су-33. "Один из его радаров был перехвачен операционным центром (забитое оборудованием помещение в недрах судна)", - отмечает старшина Жереми. В этом и заключается одна из поставленных целей: приманить русских, чтобы собрать максимум сведений об их оборудовании, опознавательных сигналах и радарах.

"Игра в кошки-мышки", улыбается капитан. Перед заходом в Батуми корабль уже навещали Су-24 и Су-30М. Все полученные сведения отправляются в Париж, в базу данных для оценки российской реакции. "Мы наблюдаем более агрессивное поведение. Есть желание показать силу", - говорит французский адмирал на условиях анонимности. "Как только появляется какое-то судно НАТО, они следят за ним любыми средствами", - уверяет дипломатический источник.

Корвет не только собирает разведданные, как говорит лейтенант Готье, но и является инструментом военной дипломатии. "Регулярное присутствие корабля национального флота в этом театре позволяет поддерживать в Черном море тесные и регулярные отношения с союзными флотами", - говорят в министерстве. То есть, с флотами НАТО и стран, которые стремятся в альянс. Все это не может не вызывать раздражение Москвы. В Батуми президент Грузии Саломе Зурабишвили нанесла визит на судно, которое затем вышло в море вместе с кораблем грузинских пограничников. "Они по-настоящему стремятся соответствовать стандартам НАТО, и у них получается", - говорит капитан Леруа. Аналогичные учения предусмотрены с украинским флотом в Одессе и румынским в Констанце.

Турецкое присутствие

Помимо соперничества России и НАТО и российско-украинского конфликта регион также несет на себе отпечаток сближения Москвы и Анкары, хотя та и является членом НАТО. "Сближение существенно ускорилось" с 2016 года, говорит Игорь Деланоэ, напоминая, что Турция и Россия сотрудничают в ряде стратегических областей, таких как война в Сирии, хотя и остаются соперниками в других, например, в Ливии. Это не говоря уже об их тесных экономических связях. Что касается корвета, "с операционной точки зрения все проходит хорошо" с турками, уверяет капитан. Движение Турции в сторону России не слишком заметно, особенно на фоне дипломатической напряженности между Эммануэлем Макроном и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как считают в Елисейском дворце, Турция выступает против "вмешательства НАТО в Черном море" в рамках украинского кризиса.

"Прекратить тренировку!" Взгляды моряков, которые тренируются на верней палубе в стрельбе из пулемета и 20-мм пушки, обращаются на небо, где виднеется размытый силуэт приближающегося вертолета. "Предположительно турецкий", - говорит старшина Пьер, просматривая фотографии на экране компьютера. Из операционного центра приходит подтверждение: вертолет взлетел с фрегата, чтобы осмотреть французское судно. И показать, что они тоже присутствуют на Черном море.