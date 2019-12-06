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Российские подлодки в Балтике назвали "идеальными целями" для удара НАТО

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Источник изображения: Фото: Олег Кулешов / РИА Новости

Шведские неатомные субмарины типа Gotland превосходят российские дизель-электрические подводные лодки проекта 877 "Палтус" ("Варшавянка"), пишет Defence24.pl.

Польское издание отмечает, что субмарины проекта Gotland "идеально подходят для борьбы с вражескими судами в Балтийском море", поскольку оснащены воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ), позволяющей субмарине продолжительное время находиться под водой, тем самым оставаясь незаметной для противника.

Другими особенностями шведских субмарин портал называет способность действовать на мелководье и в водах с различной соленостью, а также повышенную, по сравнению с российскими подлодками, маневренность. "Каждые два дня им [двум дизель-электрическим субмаринам Балтийского флота] приходится подключать дизельные двигатели для зарядки аккумуляторов. Для подводных лодок с ВНЭУ они становятся идеальной целью", — пишет Defence24.pl.

Таким образом в издании прокомментировали возможность приобретения Польшей у Швеции подержанных шведских подлодок проекта Gotland.

В декабре капитан 1-го ранга в отставке, ветеран-подводник Вадим Кулинченко заявил, что в отличие от России, Пакистан располагает неатомными подводными лодками с ВНЭУ.

В декабре "Взгляд" написал, что боевую эффективность российских ДЭПЛ проекта 636.3 "Варшавянка" можно повысить, оснастив такие субмарины антиторпедами и телеуправляемой системой управления торпедами.

В октябре портал Mil.Press FlotProm, ссылаясь на источники в военно-промышленном комплексе, написал, что в России открыта опытно-конструкторская работа, предполагающая создание ВНЭУ для неатомных подлодок.

ВНЭУ позволяет неатомной субмарине плавать продолжительное время под водой без необходимости подниматься на поверхность. Подобные подлодки имеются, в частности, у Франции (группа компаний Naval), Швеции (Saab), Германии (Siemens и ThyssenKrupp Marine Systems), Японии (Kawasaki при поддержке Saab), Испании (Técnicas Reunidas) и Китая.

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Страны
Германия
Испания
Китай
Пакистан
Польша
Россия
Франция
Швеция
Япония
Компании
Kawasaki
SAAB
ThyssenKrupp
Проекты
636.3
877 Палтус
NATO
БФ
ВНЭУ
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