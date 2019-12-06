Макрон-эффект: как скандальные заявления президента Франции примирили НАТО и Трампа (Европейська правда, Украина)

Скандальные высказывания президента Франции, который поставил под сомнение жизнеспособность и единство НАТО, произвели обратный эффект. В ответ альянс получил такой сильный заряд поддержки, которого не было давно, утверждает автор.

Лондон - "Слухи о моей смерти несколько преувеличены", - пошутил в свое время американский писатель Марк Твен, когда журналисты в США сообщили о его тяжелой болезни и, возможно, гибели. Тогда писатель как раз находился в Лондоне. По иронии судьбы, сейчас именно в Лондоне тоже были опровергнуты слухи (или заявления) - о "смерти мозга" Североатлантического альянса.

А Дональд Трамп, который, как считают, недолюбливает французского коллегу, превратился из ярого критика альянса в его бескомпромиссного сторонника. Не нашла поддержки союзников и позиция Макрона об отсутствии угроз для НАТО со стороны России - в течение дня постоянно звучали заявления, что альянс, вопреки предложению президента Франции, не должен забывать о "российском вызове". Да и сам Макрон, хотя и не отказался от своих слов, однако уменьшил радикальность позиции.

Между тем на пути к единству стран-членов возникла новая проблема: шантаж со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он начал блокировать решения организации наподобие того, как это делает Венгрия в отношении Украины.

Альянс воскрес

Эта история началась почти месяц назад. В начале ноября журнал The Economist опубликовал интервью президента Франции о том, что Североатлантический альянс переживает "смерть мозга", в том числе из-за нехватки координации между Европой и США. Он обвинил Соединенные Штаты в утрате заинтересованности в европейских союзниках и заявил, что НАТО перестает действовать в привычных очертаниях. "Мы должны пересмотреть реальность, что такое НАТО", - добавил Макрон.

Слова французского лидера о "смерти мозга НАТО" стали крылатыми, хотя и вызвали единодушное осуждение со стороны других европейских государств и руководителей Альянса. Еще тогда, в начале ноября, Макрон не скрывал, что делает это заявление с расчетом продолжить дискуссию на декабрьской встрече лидеров альянса. Напоминать коллегам об этом президенту Франции лишний раз не пришлось.

В публичных выступлениях лидеров государств-членов НАТО и в дискуссиях с их участием тема "смерти мозга" стала одной из основных. Европейские коллеги Макрона доказывали, что у него не было оснований для таких заявлений, потому что Альянс сейчас - жив как никогда.

"Это в 1990-х годах НАТО практически не существовало. Вы вспомните что-то о НАТО тех времен?.. А сейчас Альянс доказывает, что он жив, что он меняется, быстро реагирует на угрозы", - убеждал в выступлении на конференции NATO Engages президент Польши Анджей Дуда.

При этом никто не отрицал того факта, что в альянсе есть разногласия.

"Мы бы не смогли просуществовать как альянс 70 лет без споров", - напомнил премьер Канады Джастин Трюдо. "Я не согласен с заявлением о смерти мозга. Макрон, вероятно, зашел слишком далеко. Да, у нас действительно есть разногласия, но суть демократической организации - обсуждать эти разногласия, когда они возникают", - согласился с ним премьер Нидерландов Марк Рютте.

Но все эти заявления были в целом прогнозируемыми. В конце концов, европейские союзники, от Востока до Запада, еще в ноябре высказывались в поддержку Альянса, да и от Трюдо не ожидали ничего другого. Главной интригой была позиция США.

Трамп - не Макрон

Вашингтон до недавнего времени воздерживался от четких заявлений на эту тему, звучали намеки вроде заявления госсекретаря о том, что НАТО или изменится, или устареет. К тому же Трамп и сам был давно известен как критик альянса, а в прошлом году во время саммита в Брюсселе даже угрожал выходом США из организации. А значит, скандальные заявления Макрона, казалось бы, совпадали с его позицией.

Однако во вторник Трампа словно подменили. Из НАТО-скептика он мгновенно превратился в бескомпромиссного сторонника альянса! Утром на встрече с Йенсом Столтенбергом Трамп полностью поддержал генсека альянса и объявил: французы делают что-то плохое, а заявление Макрона о "смерти мозга" - очень опасно.

На встрече с самим Макроном, которая состоялась во вторник вечером, он немного сбавил обороты критики (Трамп обычно критикует других политиков, только когда тех нет рядом), но поддержка альянса с его стороны сохранилась. Изменение своей позиции президент США объяснил тем, что, мол, за это время сам Альянс изменился. "НАТО делает фантастические вещи, и все принимают в этом участие… Три года назад НАТО шло в неправильном направлении. Теперь же альянс силен и становится все сильнее", - говорил Трамп перед телекамерами, сидя рядом с Макроном.

Уместно вспомнить, что это - далеко не первый спор президентов США и Франции. Эти политики уже давно, еще с первого года президентства Трампа, известны как антагонисты, которые постоянно расходятся во мнении по ключевым вопросам.

Климатическая политика, международная торговля, действия США на Ближнем Востоке, ядерная программа Ирана, отношения с Китаем, налогообложение американских айти-гигантов, а теперь еще и отношение к НАТО - вот неполный перечень тем, по которым у президентов США и Франции резко расходятся позиции, вплоть до публичного конфликта. Антагонизм этих лидеров уже стал основанием для шуток в СМИ. Все попытки их примирения не дали результатов.

Курьезная деталь: как-то раз Макрон привез в США "дерево дружбы", президенты вместе посадили его на лужайке у Белого дома, но затем растение куда-то исчезло. Тогда американская администрация все же признала: дерево дружбы Макрона и Трампа погибло. Шутки шутками, но есть все основания предположить, что нелюбовь Трампа к Макрону действительно повлияла на изменение позиции президента США по НАТО.

Остается только догадываться, было ли это с самого начала тактикой французского лидера, чтобы возродить поддержку альянса со стороны Вашингтона, но в итоге получилось неплохо.

Да и сам Макрон теперь говорит, что сознательно делал слишком резкие, провокационные заявления, накаляя эмоции. "Мое заявление вызвало определенную реакцию, немного встряхнула многих людей", - пояснил он.

Турецкая блокада альянса

Сразу стоит предостеречь от чрезмерного оптимизма по поводу единства союзников. К сожалению, противостояние Франция-США было не единственным в данной истории. Макрон, заявляя о "смерти мозга НАТО", критиковал действия не только американского коллеги, но и турецкого.

Президент Франции возмущался "несогласованными агрессивными действиями в регионе, где наши интересы поставлены на карту", имея в виду вторжение турецких войск в Сирию. Также Макрон заявил о недопустимости покупки Турцией российских систем противовоздушной обороны С-400. Турецкого президента эти претензии зацепили: он ответил оскорблением на оскорбление, посоветовав Макрону "…проверить свою голову, прежде чем объявлять смерть мозга НАТО". Разногласия обострились за день до встречи в Лондоне, когда стало известно, что Турция фактически ставит ультиматум союзникам. Эрдоган прямо заявил, что заблокирует любые решения, если лидеры стран не согласятся признать террористическими организациями тех, на кого укажет Анкара.

Турция требует, чтобы альянс официально признал террористами Рабочую партию Курдистана, ее боевое крыло "Отряды народной самообороны" (YPG) и другие прокурдские организации, действующие на турецко-сирийской границе. Именно они были основной целью военной операции Турции в Сирии в октябре.

"Если наши друзья в НАТО не признают террористическими организациями тех, кого мы считаем террористическими организациями, тогда извините, но мы будем против любого шага, который будет сделан в Лондоне", - заявил Эрдоган.

Очень напоминает венгерскую тактику в отношении Украины, не правда ли? Причем последствия турецкой блокады - еще более существенные. Требуя принятия решения, которого не было на повестке дня альянса, Эрдоган блокирует все решения, которые должны быть приняты на самом высоком уровне.

В частности, лидеры НАТО планируют принять в Лондоне решение о новом плане защиты Польши и стран Балтии от российской угрозы. Детали плана пока неизвестны, но, очевидно, речь идет о военном усилении в дополнение к боевым группам, которые уже размещены в этих странах. Это решение - под угрозой срыва.

Европейские политики пока не готовы выполнять требования Эрдогана. Так, Макрон уже напомнил, что сирийские курды помогали международной коалиции победить террористов "Исламского государства" (запрещенная в России организация - прим. ред.) - а теперь НАТО должно признать террористами их самих?

Таким образом, турецкая проблема стала главным вызовом лондонской встречи. Пока нет никаких признаков, что Эрдоган отступит от своей позиции. И так же немного надежд, что давление союзников заставит турецкого лидера отказаться от закупки российских систем ПВО С-400.

Сдержать государство-террориста

За конфликтами внутри Североатлантического альянса внимательно следят не только государства-союзники и их партнеры вроде Украины. Есть страна, для которой заявления Макрона о "смерти мозга", жесткие ответы Эрдогана, намерение Турции блокировать решения НАТО - словно бальзам на душу. Конечно же, речь о России, где не очень-то скрывают положительные эмоции. "Отмирание частей тела НАТО нас не касается, но мы наблюдаем", - заявили по этому поводу в Кремле.

Но особое значение для РФ имеют недавние высказывания Макрона, когда тот уже начал постепенно снижать накал критики в адрес НАТО, но при этом заявил, что не считает Россию противником Альянса или даже общей угрозой для его членов.

"Европейская правда" подробно писала об этих утверждение Макрона, их причинах и возможных последствиях. И, к счастью, заявления, прозвучавшие в Лондоне, дают основания для осторожного оптимизма по этому поводу.

Ни один из лидеров государств-членов НАТО, высказывавшихся перед началом лондонской встречи, не поддержал идею о том, что Альянс должен забыть о российской угрозе. А вот противоположные заявления звучали: несмотря на потребность бороться с угрозой терроризма, сдерживание агрессивной России остается и должно оставаться приоритетом.

И даже Трамп, который несколько раз повторил, что он точно "сможет найти общий язык с россиянами", все же отметил, что альянс "должен быть готов" к сдерживанию различных вероятных противников, и Россия - не исключение.

А потому "российская политика" НАТО после встречи в Лондоне, наверное, не изменится. Хотя если Турция в итоге заблокирует усиление восточного фланга НАТО, у Москвы все равно будет повод откупорить бутылку шампанского. Уже не первый раз государству-террористу, как назвал РФ глава украинского МИД Вадим Пристайко, могут очень помочь споры в стане его противников - государств-членов альянса.

Сергей Сидоренко, Юрий Онищенко