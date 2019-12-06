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Российская газета

Владимир Путин рассказал о защите России в космосе

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Источник изображения: Константин Завражин/РГ

Владимир Путин на очередном военном совещании в Сочи рассказал о масштабной системе предупреждения о ракетном нападении. Он также подчеркнул, что Россия против милитаризации космоса, но будет отвечать на шаги США. Российский президент обратил внимание, что в Вашингтоне рассматривают космос как пространство для войны.

"Военно-политическое руководство США вообще открыто рассматривает космическое пространство в качестве театра военных действий и, соответственно, планирует там боевые операции", - заявил президент. Так, по его словам, для сохранения стратегического превосходства в этой сфере США ускоренно создают космические силы, которые в рамках поставленных задач уже проводят мероприятия оперативной подготовки. Такая ситуация требует от России повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки, а также ракетно-космической отрасли в целом.

Это было третье из серии совещаний в Сочи, которые президент проводит с руководством минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса. На двух предыдущих встречах обсуждались вопросы развития ВМФ. Во время этого совещания Путин отметил, что эффективность флота, как и Вооруженных сил в целом, во многом зависит от своевременного получения данных от космических комплексов.

"За последние годы состав нашей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения заметно обновился, существенно выросли возможности космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении", - рассказал Путин. Так, спутники Единой космической системы своевременно обнаруживают старты баллистических ракет с военных баз и из акватории Мирового океана, оперативно выдают информацию руководству страны и на пункты управления государством, Вооруженными силами.

Путин также сообщил, что в России завершилось развертывание космического комплекса высокоскоростной связи на геостационарной орбите. Он добавил, что наша страна стремится создать в этом направлении задел на будущее. "В оборонных организациях разрабатываются перспективные системы и комплексы, предприятия промышленности осваивают производство аппаратов на отечественной элементной базе", - резюмировал президент.

Ускоренное создание в США космических сил требует укрепления орбитальной группировки

Еще один важный для российских Вооруженных сил вопрос - разработка и поставка современных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Президент заявил, что эти системы и дальше нужно совершенствовать. "При этом важно максимально учитывать опыт, полученный при проведении учений и боевом использовании техники РЭБ, а она активно использовалась в ходе операции в Сирии", - призвал президент.

За последние годы предприятиями ОПК создано более 20 образцов техники (РЭБ). По своим возможностям они превосходят зарубежные аналоги и позволяют профильным войскам успешно решать весь спектр стоящих перед ними задач, отметил президент.


Айсель Герейханова (Сочи)

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