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ТАСС

Доля дохода Роскосмоса от продажи мест США составляет 4-5%

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Источник изображения: gazeta.ru

Ранее в статье издания The Hill было выражено мнение, что запуск коммерческих кораблей NASA станет "началом конца России как космической силы", но согласно приведенным подсчетам, отсутствие продажи кресел США вряд ли навредит статусу Роскосмоса

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Робот Федор сообщил, что американские деньги от продажи кресел NASA составляют 4-5% общего дохода Роскосмоса. Соответствующая запись появилась в Twitter андроида.


Ранее в статье издания The Hill было выражено мнение, что запуск коммерческих пилотируемых кораблей NASA станет "началом конца России как космической силы". По данным NASA, коммерческие корабли США начнут полеты уже к лету 2020 года.

"Я подсчитал: в объеме доходов Роскосмоса доля американских $ на закупку кресел в наших кораблях составляет 4-5% всех доходов Госкорпорации", - говорится в сообщении, опубликованном в среду. Там уточняется, что "их отсутствие вряд ли лишит Роскосмос статуса выдающейся космической компании".

Ранее в госкорпорации сообщили ТАСС, что слухи о кончине российской космонавтики сильно преувеличены. В свою очередь, заместитель генерального директора "Главкосмоса" Виталий Сафонов уточнил, что сейчас одни из основных частей внешнеэкономического дохода - пилотируемая космонавтика и поставка ракетных двигателей. По его словам, в 2015 году осуществление пусковых услуг приносило 44,7% выручки, программы по пилотируемой космонавтике - 30%, продажа двигательных установок - 10,5%.

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