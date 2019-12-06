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Вестник Мордовии

30 буксируемых гаубиц "Мста-Б" и САУ "Гвоздика" поставлено в армию

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Источник изображения: Фото: rostec.ru

70 единиц военной техники из состава ствольной и реактивной артиллерии поставлено в рамках выполнения государственного оборонного заказа 2019 года группой предприятий "Мотовилихинские заводы", входящих в Госкорпорацию Ростех. Об этом сообщается на сайте rostec.ru.

По программе этого года отремонтировало свыше 30 единиц буксируемых гаубиц "Мста-Б" и самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика". Также проведен капитальный ремонт и модернизация боевых машин реактивных систем залпового огня "Град". Поставка военной техники в подразделения Минобороны России завершилась на прошлой неделе.

В октябре компания "Специальное конструкторское бюро" из группы предприятий "Мотовилихинские заводы" завершила комплекс работ по ремонту и модернизации около 20 боевых машин РСЗО "Град" до уровня "Торнадо-Г". Данная техника в настоящее время поступила на вооружение в артиллерийские подразделения Минобороны России.

"Оборонный заказ этого года выполнен нами полностью и в установленный срок. Это стало возможно благодаря профессионализму сотрудников и слаженной работе коллектива. В настоящее время цеха ЗАО "СКБ" уже приступили к выполнению программы 2020 года.

В будущем году нам предстоит большая работа - объем заказа существенно увеличится", - отметил директор группы предприятий "Мотовилихинские заводы" Александр Анохин.

"Мотовилихинские заводы" являются разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа "Град", "Смерч" и их модифицированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С", выпускают самоходные артиллерийские орудия "Нона-СВК", "Вена", буксируемые гаубицы "Мста-Б", минометы "Нона-М1" и другие артсистемы.

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