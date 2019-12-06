Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Российский многоканальный зенитный ракетный комплекс средней дальности 9К317МЭ "Викинг" эффективно защитит наземные войска от средств воздушного нападения.

Он способен уничтожать боеприпасы высокоточного оружия, тактические баллистические и крылатые ракеты, вертолеты, самолеты различных типов, в том числе изготовленных с применяем технологии "Стелс".

Может "Викинг" поражать наземные и надводные радиоконтрастные объекты.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Комплекс ведет одновременный обстрел 36 целей, при этом обладает высокой помехоустойчивостью и интегрирован в различные группировки ПВО.

На проходившей минувшем летом Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" была представлена самоходная пусковая установка 9А317МЭ, совмещенная с многофункциональной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Ее время развертывания/свертывания - до 5 мин., количество сопровождаемых целей - 6, время непрерывной работы - 24 ч, расчет 4 человека, сектор ответственности по азимуту - до 120 градусов.