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Деловая газета "Взгляд"

Профессор из США назвал демонстрацию "Авангарда" актом доброй воли России

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Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард"
Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард".
Источник изображения: © Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Демонстрация американским инспекторам гиперзвукового комплекса "Авангард" являлась актом доброй воли России для возможного продления Договора СНВ-3, считает почетный профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк) Роберт Легвольд.

"Эта инициатива Москвы, на мой взгляд, призвана повысить заинтересованность США в продлении Договора СНВ, поскольку без этого соглашения стороны не смогут проводить мониторинг ядерных арсеналов друг друга, в том числе комплексов "Авангард", – передает его слова РИА "Новости".

В то же время он выразил сомнение, сработает ли эта инициатива.

"Не думаю, что американцы скажут: "О, это действительно хорошая причина сохранить договор". С пессимизмом смотрю на перспективу продления СНВ-3, несмотря на то, что главные противники этого – (бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности) Джон Болтон и некоторые из его коллег – уже уволены из администрации", – сказал Легвольд.

Он выразил мнение, что все большую роль играет фактор внутренней политики, так как в следующем году в США пройдут президентские выборы, а за продление СНВ-3 однозначно выступают противники Трампа из Демократической партии.

В ноябре "в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ" Россия продемонстрировала США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым блоком.

В Госдепе после этого заявили, что рассматривают возможность продления соглашения.



Сергей Гурьянов

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Ядерный щит
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