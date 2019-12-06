Профессор из США назвал демонстрацию "Авангарда" актом доброй воли России

Демонстрация американским инспекторам гиперзвукового комплекса "Авангард" являлась актом доброй воли России для возможного продления Договора СНВ-3, считает почетный профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк) Роберт Легвольд.

"Эта инициатива Москвы, на мой взгляд, призвана повысить заинтересованность США в продлении Договора СНВ, поскольку без этого соглашения стороны не смогут проводить мониторинг ядерных арсеналов друг друга, в том числе комплексов "Авангард", – передает его слова РИА "Новости".

В то же время он выразил сомнение, сработает ли эта инициатива.

"Не думаю, что американцы скажут: "О, это действительно хорошая причина сохранить договор". С пессимизмом смотрю на перспективу продления СНВ-3, несмотря на то, что главные противники этого – (бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности) Джон Болтон и некоторые из его коллег – уже уволены из администрации", – сказал Легвольд.

Он выразил мнение, что все большую роль играет фактор внутренней политики, так как в следующем году в США пройдут президентские выборы, а за продление СНВ-3 однозначно выступают противники Трампа из Демократической партии.

В ноябре "в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ" Россия продемонстрировала США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым блоком.

В Госдепе после этого заявили, что рассматривают возможность продления соглашения.

Сергей Гурьянов