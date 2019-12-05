Войти
РИА Новости

Эксперт объяснил важность Договора по открытому небу

384
0
0
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу.
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

ЖЕНЕВА, 4 дек – РИА Новости. Договор по открытому небу, о возможном выходе из которого думают в США, дает России и Америке не так много новой разведывательной информации, но важен как часть глобальной системы контроля над вооружениями.

Такое мнение в беседе с РИА Новости в Женеве выразил директор Центра по изучению проблем нераспространения имени Дж. Мартина (США), иностранный член Российской академии наук Уильям Поттер.

"Несмотря на то что достижения в области спутниковой разведки снизили важность Договора в отношении сбора данных и мониторинга, выход США укрепил бы представление о том, что Вашингтон не заинтересован в каких-либо юридически обязывающих соглашениях", - заявил эксперт на полях заседания Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

По его словам, страны-подписанты, обладающие технологиями современной спутниковой разведки, "вероятно, не получали [посредством Договора] много новой для них информации, но другие страны действительно извлекали от разведывательных полетов выгоду".

Возможный выход Штатов из Договора, полагает эксперт, "означал бы дальнейший крах оставшейся инфраструктуры контроля над вооружениями" и "свел бы на нет значительное преимущество Договора, заключающееся в укреплении доверия и сотрудничества".

Договор по открытому небу (Treaty on Open Skies) позволяет 34 странам-подписантам проводить наблюдательные полеты над территорией друг друга. Цель - проследить, как страны выполняют договоры в области разоружения (в первую очередь Договора об обычных вооруженных силах в Европе), и таким образом снимать возникающие озабоченности.

В начале октября председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел упомянул, что Белый дом "изучает возможности" выхода из Договора, и выступил против этой идеи.

Вскоре после этого газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Дональд Трамп уже подписал документ, в котором якобы излагается намерение американской администрации выйти из Договора. При этом, по информации издания, решение это не окончательное, консультации продолжаются.

Однако официальных сигналов из Вашингтона по этому поводу Москва пока не получала, заявлял со своей стороны замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, "будет очень плохо для военной безопасности", если Америка выйдет из этого Договора – одного из "системообразующих в сфере военной безопасности в Европе".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Люксембург
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
04.12.2019
The Hindu (Индия): Макрон предупреждает ЕС и призывает к действию
28.03.2018
Раздвоение наличности
07.12.2017
Почему Европа не готовится к войне с Россией
27.12.2016
Трамп и Путин померились ракетами
30.11.2016
Военный Евросоюз в ответ Трампу и Путину
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.12 10:42
  • 31
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 05.12 10:09
  • 5
У российских подлодок нашли критические проблемы
  • 05.12 09:44
  • 87
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 05.12 09:17
  • 1
Россия допустила продажу С-400 Сербии в кредит
  • 05.12 09:10
  • 1
Минобороны РФ получило два очередных бомбардировщика Су-34
  • 05.12 09:00
  • 1959
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.12 08:48
  • 4
Новый фронт: НАТО выходит в космос
  • 05.12 08:00
  • 1
В Севастополе приняли присягу новобранцы первой спортивной роты ЧФ
  • 05.12 07:44
  • 1
За несоблюдение антитеррористических мер оштрафуют на полмиллиона
  • 05.12 07:30
  • 1
Эрдоган после встречи с Джонсоном, Меркель и Макроном: саммит прошел хорошо (Sabah, Турция)
  • 05.12 07:27
  • 1
После бойни: решена судьба части Шамсутдинова
  • 05.12 06:59
  • 35
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 05.12 06:53
  • 6
Заклинатели "Боингов"
  • 05.12 06:36
  • 65
Магистраль из советского прошлого
  • 05.12 05:39
  • 16
Россия назвала конкурентов C-400