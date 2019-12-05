"Потеряли берега". Военный эксперт об обвинениях НАТО в адрес России

Лидеры стран НАТО на встрече в Великобритании возложили на Россию ответственность за разрушение ДРСМД. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik оценил это заявление.
НАТО продолжит предпринимать меры в ответ на размещение Россией новых ракет средней дальности, говорится в имеющейся в распоряжении РИА Новости декларации по итогам встречи лидеров стран альянса в Великобритании.
"Мы реагируем и продолжим реагировать в разумном и ответственном ключе на размещение Россией новых ракет средней дальности, которое разрушило Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и создало значительные риски для евроатлантической безопасности", ‒ говорится в тексте документа.
Лидеры стран НАТО подчеркнули, что по-прежнему считают угрозой "агрессивные действия" России. "Агрессивные действия России создают угрозу для евроатлантической безопасности", ‒ говорится в тексте документа.
Коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik прокомментировал эти обвинения.
Тем самым, уверен он, США лишь отвлекали внимание от собственных действий, которые нарушали ДРСМД.
Второго августа прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В начале этого года Вашингтон объявил о намерении в одностороннем порядке выйти из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами.