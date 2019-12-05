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РИА Новости

"Потеряли берега". Военный эксперт об обвинениях НАТО в адрес России

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Саммит НАТО в Лондоне
Саммит НАТО в Лондоне.
Источник изображения: © REUTERS / Kevin Lamarque

Лидеры стран НАТО на встрече в Великобритании возложили на Россию ответственность за разрушение ДРСМД. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik оценил это заявление.

НАТО продолжит предпринимать меры в ответ на размещение Россией новых ракет средней дальности, говорится в имеющейся в распоряжении РИА Новости декларации по итогам встречи лидеров стран альянса в Великобритании.

"Мы реагируем и продолжим реагировать в разумном и ответственном ключе на размещение Россией новых ракет средней дальности, которое разрушило Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и создало значительные риски для евроатлантической безопасности", ‒ говорится в тексте документа.

Лидеры стран НАТО подчеркнули, что по-прежнему считают угрозой "агрессивные действия" России. "Агрессивные действия России создают угрозу для евроатлантической безопасности", ‒ говорится в тексте документа.

Коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik прокомментировал эти обвинения.

"Когда на Россию возлагают ответственность за разрушение ДРСМД, то пользуются при этом информацией, которую перед разрывом договора публиковали США. А они утверждали, что российская ракета 9М729 нарушает договор, вот, дескать, Россия такая-сякая, разговор нужно разрывать", ‒ отметил Алексей Леонков.

Тем самым, уверен он, США лишь отвлекали внимание от собственных действий, которые нарушали ДРСМД.

"Россия соблюдала договоренности, хотя имела на руках свыше сотни фактов нарушения Соединенными Штатами этого договора. Американцам были предъявлены эти факты, которые свидетельствовали, что они "потеряли берега" и практически внаглую начали работать над запрещенными ракетами. Американцы в ответ начали обвинять Россию во всех тяжких ‒ эти обвинения теперь и повторяет НАТО, хотя никаких доказательств у них не было и нет. Это просто ложь, которую теперь тиражируют документы НАТО", ‒ отметил Алексей Леонков.

Второго августа прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В начале этого года Вашингтон объявил о намерении в одностороннем порядке выйти из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
NATO
РСМД
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