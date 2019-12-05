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РИА Новости

Канада передаст НАТО шесть дополнительных истребителей и фрегат

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Источник изображения: © Sputnik / Асатур Есаянц

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал, что его правительство передаст НАТО шесть самолетов-истребителей и фрегат.

"Канада серьезно относится к своим обязательствам перед НАТО… Сегодня я рад сообщить, что Канада направит шесть дополнительных самолетов-истребителей и еще один фрегат для инициатив НАТО", - заявил Трюдо в ходе пресс-конференции на юбилейном саммите НАТО в Лондоне.

"Этот вклад – еще один пример неизменной поддержки, которую Канада оказывает НАТО, и коллективной безопасности альянса", - добавил премьер.

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Страны
Канада
Россия
Проекты
NATO
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