Американский эксперт оценил будущее СНВ-3 после показа "Авангарда"

МОСКВА, 4 декабря/ Радио Sputnik. Демонстрация американцам новейшего российского гиперзвукового комплекса "Авангард" является актом доброй воли Москвы, которая пытается подтолкнуть Вашингтон к пролонгации Договора СНВ-3, отметил в беседе с РИА Новости почетный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд.

В марте 2018 года президент РФ Владимир Путин впервые упомянул "Авангард", сравнив его с летящим метеоритом, и заявил, что крылатый боевой блок ракетного комплекса "надежно управляется" и при этом может развивать скорость в 20 раз выше скорости звука.

Комплекс планируется поставить на боевое дежурство Вооруженных сил России до конца текущего года. В конце ноября "Авангард" показали американским инспекторам.

В кулуарах заседания Люксембургского форума в Женеве Легвольд высказал мнение, что демонстрацией нового оружия РФ решила повысить заинтересованность США в продлении Договора СНВ, так как без этого стороны не смогут проводить взаимный мониторинг ядерных арсеналов.

При этом эксперт выразил сомнение в том, что эта попытка сработает. "С пессимизмом смотрю на перспективу продления СНВ-3, несмотря на то, что главные противники этого – (экс-советник Трампа по нацбезопасности) Джон Болтон и некоторые из его коллег – уже уволены из администрации", – отметил профессор.

По словам Роберта Легвольда, в этом вопросе значима роль внутриполитического фактора, а именно намеченных на осень 2020 года президентских выборов в США, а однозначно за продление СНВ-3 выступают противники Трампа из Демократической партии.

Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы – одна из ведущих международных неправительственных организаций, которая занимается изучением проблем ядерной безопасности. Форум объединяет авторитетных экспертов из России, США, Британии и других стран, включая бывших министров.

После прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) единственным действующим соглашением между Россией и США об ограничении военной мощи остается Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и американская сторона пока не объявила о намерении его продлевать.