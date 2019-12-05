Войти
РИА Новости

Американский эксперт оценил будущее СНВ-3 после показа "Авангарда"

519
0
0
Испытания ракетного комплекса "Авангард"
Испытания ракетного комплекса "Авангард".
Источник изображения: © Минобороны РФ

МОСКВА, 4 декабря/ Радио Sputnik. Демонстрация американцам новейшего российского гиперзвукового комплекса "Авангард" является актом доброй воли Москвы, которая пытается подтолкнуть Вашингтон к пролонгации Договора СНВ-3, отметил в беседе с РИА Новости почетный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд.

В марте 2018 года президент РФ Владимир Путин впервые упомянул "Авангард", сравнив его с летящим метеоритом, и заявил, что крылатый боевой блок ракетного комплекса "надежно управляется" и при этом может развивать скорость в 20 раз выше скорости звука.

Комплекс планируется поставить на боевое дежурство Вооруженных сил России до конца текущего года. В конце ноября "Авангард" показали американским инспекторам.

В кулуарах заседания Люксембургского форума в Женеве Легвольд высказал мнение, что демонстрацией нового оружия РФ решила повысить заинтересованность США в продлении Договора СНВ, так как без этого стороны не смогут проводить взаимный мониторинг ядерных арсеналов.

При этом эксперт выразил сомнение в том, что эта попытка сработает. "С пессимизмом смотрю на перспективу продления СНВ-3, несмотря на то, что главные противники этого – (экс-советник Трампа по нацбезопасности) Джон Болтон и некоторые из его коллег – уже уволены из администрации", – отметил профессор.

По словам Роберта Легвольда, в этом вопросе значима роль внутриполитического фактора, а именно намеченных на осень 2020 года президентских выборов в США, а однозначно за продление СНВ-3 выступают противники Трампа из Демократической партии.

Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы – одна из ведущих международных неправительственных организаций, которая занимается изучением проблем ядерной безопасности. Форум объединяет авторитетных экспертов из России, США, Британии и других стран, включая бывших министров.

После прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) единственным действующим соглашением между Россией и США об ограничении военной мощи остается Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и американская сторона пока не объявила о намерении его продлевать.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Колумбия
Люксембург
Россия
США
Продукция
Авангард РК
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
РСМД
СНВ-3
Ядерный щит
Похожие новости
05.06.2019
Американский "Авангард" не существует даже на бумаге
26.12.2018
"Кинжал" станет острее
24.05.2018
Ядерный "Авангард". Как Россия восстанавливает глобальный баланс сил
18.12.2017
Стратегический аргумент России
23.10.2017
Пределы ядерного сдерживания
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.12 10:42
  • 31
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 05.12 10:09
  • 5
У российских подлодок нашли критические проблемы
  • 05.12 09:44
  • 87
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 05.12 09:17
  • 1
Россия допустила продажу С-400 Сербии в кредит
  • 05.12 09:10
  • 1
Минобороны РФ получило два очередных бомбардировщика Су-34
  • 05.12 09:00
  • 1959
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.12 08:48
  • 4
Новый фронт: НАТО выходит в космос
  • 05.12 08:00
  • 1
В Севастополе приняли присягу новобранцы первой спортивной роты ЧФ
  • 05.12 07:44
  • 1
За несоблюдение антитеррористических мер оштрафуют на полмиллиона
  • 05.12 07:30
  • 1
Эрдоган после встречи с Джонсоном, Меркель и Макроном: саммит прошел хорошо (Sabah, Турция)
  • 05.12 07:27
  • 1
После бойни: решена судьба части Шамсутдинова
  • 05.12 06:59
  • 35
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 05.12 06:53
  • 6
Заклинатели "Боингов"
  • 05.12 06:36
  • 65
Магистраль из советского прошлого
  • 05.12 05:39
  • 16
Россия назвала конкурентов C-400