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Российская газета

Сухопутные войска оснастят реактивной системой "Торнадо-С"

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Наводить и запускать ракеты реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" можно, не выходя из кабины боевой машины.
Наводить и запускать ракеты реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" можно, не выходя из кабины боевой машины.
Источник изображения: tvzvezda.ru

Бригада реактивной артиллерии Центрального военного округа впервые получит на вооружение модернизированную реактивную систему залпового огня "Торнадо-С". По данным пресс-службы ЦВО, эта грозная техника к концу 2020 года заменит в соединении более ранние реактивные системы "Ураган".

"Машины семейства "Торнадо-С" имеют более высокую боевую эффективность в сравнении с предыдущим поколением. Это достигнуто за счет новой системы управления огнем с собственным ГЛОНАСС-навигатором в пусковой установке и новым компьютеризированным баллистическим вычислителем, - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе округа. - Программно-аппаратные средства системы позволяют обмениваться информацией в автоматическом режиме, отображать и хранить полученную информацию. А также автономно ориентироваться на местности по электронной карте, наводить и запускать ракеты не выходя из кабины".

Между прочим, несколько лет назад одно из специализированных российских изданий провело рейтинг среди стоящих на вооружении в ведущих армиях мира реактивных систем залпового огня - РСЗО.

Сравнение шло по следующим параметрам: калибр оружия, дальность его действия, площадь поражения одним залпом, время на производство залпа.

Кроме того, учитывались скорость передвижения реактивной системы залпового огня, запас ее хода и время полной перезарядки боевой машины. Брался во внимание также вес ударной установки, количество ее боевого и технического персонала, боекомплект и боезапас реактивной системы.

В рейтинге участвовали 25 типов этого оружия, производимые в 13 странах мира, в том числе в таких продвинутых с точки зрения создания новых РСЗО государствах, как США, Германия и Израиль.

Россию там представляли изделия Тульского государственного научно-производственного предприятия "Сплав" - реактивные системы залпового огня "Град", "Смерч", "Ураган" и РСЗО нового поколения "Торнадо".

После всесторонней оценки участников рейтинга первое и второе места достались отечественным разработкам. Вторую строчку в топ-листе заняла БМ-21 "Град".

Хотя этот комплекс начали поставлять в войска свыше полувека назад и сняли с производства в 1988-м, "Град" до сих пор стоит на вооружении ракетно-артиллерийских частей Российской армии. По некоторым данным, всего было выпущено более 8,5 тысячи таких РСЗО. Их закупали у СССР более полусотни государств мира. Начиная с 1964 года без использования БМ-21 практически не обошелся ни один крупный вооруженный конфликт.

Ну а победителем признали систему "Торнадо", которая является дальнейшим развитием "Града" и его усовершенствованных вариантов - "Смерча" и "Урагана". Более того, "Торнадо" как раз и создавали для замены в войсках более ранних реактивных установок.

Главное ее преимущество не только в увеличенной дальности стрельбы и площади поражения, но и универсальности используемого там контейнера. Он позволяет заменять направляющие под необходимый калибр ракет.

Иными словами, "Торнадо" готов при необходимости стрелять 330-мм боеприпасами "Смерча", 220-мм ракетами "Урагана" и применять 122-мм оружие "Града".

Кроме того, "Торнадо-С" оснащена столь "умной" автоматикой, что может начать движение сразу после залпа, не дожидаясь результатов поражения цели.


Юрий Гаврилов

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