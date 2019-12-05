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Известия.ru

Путин высказался против милитаризации космоса

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

США намерены проводить боевые операции в космическом пространстве, при этом Россия выступает против милитаризации космоса, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России в среду, 4 декабря, передает ТАСС.

Он отметил, что ведущие страны мира активно развивают современные космические системы военного и двойного назначения, дополняют и совершенствуют их технические характеристики.

"Военно-политическое руководство США вообще открыто рассматривает космическое пространство в качестве театра военных действий", — отметил Путин

Президент добавил, что США ускоренно создают космические силы ради сохранения стратегического превосходства. Россия же, по его словам, последовательно выступает против военных действий в космосе.

"Однако в текущих условиях необходимо уделить внимание укреплению орбитальной группировки", — подчеркнул российский лидер.

Ранее в этот же день главы государств — членов НАТО утвердили решение признать космос сферой своей оперативной деятельности. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время выступления по итогам саммита в Лондоне, отметил, что Альянс намерен использовать космос для обеспечения связи и наблюдения, а не для разрешения оружия.

20 ноября Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса в Брюсселе сообщил, что участниками было принято решение начать оперативную деятельность в космосе без выведения туда оружия. Накануне он заявил, что НАТО намерено признать космос сферой военной деятельности альянса.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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