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Известия.ru

Путин сообщил о развертывании комплекса высокоскоростной связи

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

В России завершили развертывание в космосе комплекса высокоскоростной связи на геостационарной орбите. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ, передает "РИА Новости" в среду, 4 декабря.

Глава государства пояснил, что Россия довела свой космический комплекс высокоскоростной связи до полного состава, при этом он не уточнил, какое ведомство управляет данным комплексом.

Путин подчеркнул, что Россия стремится создать в этом направлении задел на будущее. По его словам, на оборонных предприятиях разрабатываются перспективные системы и комплексы, заводы осваивают производство аппаратов из отечественных комплектующих.

Ранее в этот же день российский лидер заявил, что военно-политическое руководство США открыто рассматривает космическое пространство в качестве театра военных действий. При этом Россия выступает против милитаризации космоса. Путин отметил, что в текущих условиях необходимо уделить внимание укреплению орбитальной группировки.

4 декабря главы государств — членов НАТО утвердили решение признать космос сферой своей оперативной деятельности. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время выступления по итогам саммита в Лондоне отметил, что НАТО намерено использовать космос для обеспечения связи и наблюдения, а не для ведения боевых действий.

20 ноября Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса в Брюсселе сообщил, что участниками было принято решение начать оперативную деятельность в космосе без выведения туда оружия. Накануне он заявил, что НАТО намерено признать космос сферой военной деятельности альянса.

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