NATO (Бельгия): лондонская декларация, опубликованная руководителями НАТО на встрече в Лондоне

Лидеры стран НАТО по итогам встречи в Великобритании подписали декларацию, в которой среди прочих стандартных заявлений о том, что эта организация несет мир, демократию и защищает свободный мир от деспотических режимов, прозвучали и антироссийские тезисы: якобы агрессивные действия Москвы "представляют собой угрозу евроатлантической безопасности".

Сегодня мы собрались в Лондоне, где находилась первая штаб-квартира НАТО, чтобы отпраздновать семидесятилетие самого сильного и самого успешного союза в истории, а также отметить тридцатилетнюю годовщину падения "железного занавеса". НАТО является гарантом безопасности нашей территории и одного миллиарда наших граждан, нашей свободы, а также разделяемых нами ценностей, включая демократию, свободу личности, права человека и верховенство закона. Солидарность, единство и сплоченность являются основополагающими принципами нашего Североатлантического союза.

Работая вместе над предотвращением конфликтов и сохранением мира, НАТО остается фундаментом нашей коллективной обороны и основным форумом для консультаций и принятия решений странами НАТО по вопросам безопасности. Мы вновь подтверждаем прочную трансатлантическую связь между Европой и Северной Америкой, нашу приверженность целям и принципам устава ООН и наше торжественное обязательство, закрепленное в статье 5 Вашингтонского договора, о том, что нападение на одного союзника будет рассматриваться как нападение на всех нас.

Мы преисполнены решимости распределять расходы и ответственность за обеспечение нашей неделимой безопасности. Благодаря нашему обязательству по оборонным инвестициям мы увеличиваем наши инвестиции в оборону согласно руководящим указаниям об уровнях расходов 2% и 20%, инвестируем в новые силы и средства и выделяем больше сил на миссии и операции. Расходы на оборону государств-членов, не считая США, продолжали расти на протяжении последних пяти лет. Свыше 130 миллиардов долларов вкладываются в оборону дополнительно. В соответствии с нашим обязательством, закрепленном в статье 3 Вашингтонского договора, мы продолжаем укреплять нашу индивидуальную и коллективную способность противостоять нападению во всех формах. Мы добиваемся серьезного прогресса. Мы должны и будем делать еще больше.

Мы, как союз, сталкиваемся с различными угрозами и вызовами, возникающими по всем стратегическим направлениям. Агрессивные действия России представляют собой угрозу для евроатлантической безопасности; терроризм во всех формах и проявлениях остается неизменной угрозой для всех нас. Государственные и негосударственные субъекты нарушают международный порядок, основанный на правилах. Нестабильность за пределами наших границ также способствует незаконной миграции. Мы сталкиваемся с кибер- и гибридными угрозами.

НАТО - оборонительный союз, не угрожающий ни одной стране. Мы адаптируем наши военные силы и средства, стратегию и планы во всем Североатлантическом союзе в соответствии с нашим подходом кругового обзора ("360 градусов") к безопасности. Мы приняли решения повысить готовность наших сил к реагированию на любую угрозу, в любое время, на любом направлении. Мы тверды в своей приверженности борьбе с терроризмом и предпринимаем более активные действия для победы над ним. Мы принимаем и будем продолжать взвешенно и ответственно принимать меры в ответ на развертывание Россией новых ракет средней дальности, которые привели к прекращению действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и создают значительные риски для евроатлантической безопасности.

Мы активизируем действия по защите наших свобод на море и в воздухе. Мы продолжаем укреплять нашу способность сдерживания и защиты с помощью соответствующего сочетания ядерных, обычных и противоракетных средств, которые мы продолжаем адаптировать. Пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным союзом. Мы в полной мере привержены сохранению и укреплению действенного механизма контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, учитывая преобладающую обстановку безопасности. Союзники по НАТО твердо привержены полномерному осуществлению Договора о нераспространении ядерного оружия во всех его аспектах, включая ядерное разоружение, нераспространение и использование ядерной энергии в мирных целях. Мы остаемся открытыми для диалога, а также для конструктивных отношений с Россией, когда действия России делают это возможным.

Мы работаем над повышением безопасности для всех. Мы укрепили партнерские отношения в нашем непосредственном окружении и за его пределами, углубляя политический диалог, поддержку и взаимодействие с партнерскими странами и международными организациями. Мы вновь подтверждаем нашу приверженность долгосрочной безопасности и стабильности в Афганистане. Мы увеличиваем наше сотрудничество с ООН; наблюдается беспрецедентный прогресс в сотрудничестве НАТО и ЕС. Мы привержены политике открытых дверей НАТО, укрепляющей Североатлантический союз и обеспечившей безопасность миллионам европейцев. Северная Македония сегодня находится здесь с нами и в скором времени станет новым союзником по НАТО. Мы привержены успеху всех наших операций и миссий. Мы отдаем дань уважения всем мужчинам и женщинам, которые служили на благо НАТО и чтим память тех, кто отдал свою жизнь ради нашей безопасности.

Для поддержания нашей безопасности мы должны вместе смотреть в будущее. Мы принимаем во внимание широту и масштабы новых технологий с целью поддержания нашего технологического превосходства, сохраняя при этом наши ценности и нормы. Мы будем продолжать повышать устойчивость наших обществ, критически важных объектов нашей инфраструктуры, а также энергетической безопасности. Действуя в рамках соответствующих полномочий, НАТО и союзники по НАТО привержены обеспечению безопасности наших телекоммуникаций, в том числе связи пятого поколения, признавая необходимость полагаться на безопасные и устойчивые системы.

Мы объявили космическое пространство оперативной сферой НАТО, признавая его важность для обеспечения нашей безопасности и противодействия вызовам безопасности при соблюдении норм международного права. Мы расширяем наши средства реагирования на кибератаки и укрепляем нашу способность готовиться, сдерживать и защищаться от гибридных действий, стремящихся подорвать нашу безопасность и устои наших обществ. Мы усиливаем роль НАТО в сфере безопасности человека. Мы признаем, что растущее влияние и международная политика Китая сопряжены как с возможностями, так и с вызовами, которыми нам следует заниматься сообща, как союзу.

Принимая во внимание меняющуюся стратегическую обстановку, мы просим Генерального секретаря представить министрам иностранных дел согласованное Североатлантическим советом предложение о налаживании перспективного аналитического процесса под эгидой Генерального секретаря с опорой на соответствующие экспертные знания, с целью дальнейшего укрепления политического измерения НАТО, включая консультации.

Мы выражаем признательность Соединенному Королевству за оказанное нам щедрое гостеприимство. Мы встретимся снова в 2021 году.

В трудные времена мы сильнее, а наши народы защищеннее благодаря нашему Североатлантическому союзу. Вот уже семьдесят лет, как наши узы и взаимные обязательства гарантируют наши свободы, наши ценности и нашу безопасность. Мы действуем сегодня ради того, чтобы НАТО являлась гарантом этих свобод, ценностей и безопасности для будущих поколений.