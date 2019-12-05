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Российская газета

Путин похвалил российские средства радиоэлектронной борьбы

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"Самарканд" – комплекс РЭБ высшего звена
"Самарканд" – комплекс РЭБ высшего звена, способный подавлять радиоэлектронные средства объединенных командований противника, полагают эксперты.
Источник изображения: mil.ru

Отечественные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) превосходят иностранные, заявил президент в Сочи на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

"За последние годы предприятиями ОПК создано более 20 образцов техники РЭБ, которые позволяют войскам радиоэлектронной борьбы успешно решать весь спектр стоящих перед ними задач и по своим возможностям превосходят зарубежные аналоги", - констатировал глава государства.

"Нужно и дальше совершенствовать такие системы, а также информационно-управляющие комплексы, обеспечивающие эффективное применение войск", - указал Владимир Путин. При этом важно максимально учитывать опыт, полученный при проведении учений и боевом использовании такой техники. В частности, активно она применялась в ходе операции в Сирии.


Кира Латухина

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Россия
Сирия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
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